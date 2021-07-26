Некоторые лечатся амбулаторно, другие – в стационаре. Об этом сообщила эпидемиолог Закарпатского областного центра по контролю и профилактике болезней Минздрава Украины Любовь Данич.

Важно Первые случаи штамма Дельта подтвердили на Львовщине: больные – из России и Великобритании

Подавляющее большинство заболевших приехало из Российской Федерации. В частности, 2 случая зафиксировали в Ужгороде.

На сегодня мы говорим о том, что на Закарпатье есть 6 подозрений на коронавирус штамма Дельта. Это молодые люди в возрасте от 18 до 35 лет, есть и люди старшего возраста также,

– сказала она.

Данич отметила, что на основе биоматериала этих больных уже провели предварительные молекулярно-генетические исследования на базе референтной лаборатории в Киеве. Образцы отобрали у больных в пятницу, 16 июля. По их результатам, обнаружили мутации коронавируса.

В дальнейшем эти исследования имеют еще дополнительно секвенирование для того, чтобы с точностью сказать, что это именно штамм Дельта. Результаты исследований из Европейской лаборатории ожидают в ближайшее время.

Штамм Дельта в Украине: главное

Источник: Минздрав Украины

Еще в начале мая 2021 года ВОЗ объявила штамм Дельта международной угрозой.

Первые случаи Дельты в Украине обнаружили в Ужгороде. Впоследствии инфекция добралась и до Киева. Всего было 8 случаев.

Из-за распространения вируса правительство по поручению СНБО планирует несколько усилить карантин.

Этот штамм уже добрался и до Львовской области. По состоянию на 24 июля в регионе подтвердили по меньшей мере 3 первых случая.​

Главное о штамме коронавируса Дельта / источник: Минздрав / инфографика 24 канала