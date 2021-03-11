Ученые из Эксетерского университета заявили, что "британский" штамм коронавируса на 64% смертоноснее по сравнению с другими штаммами. Хотя в январе британские власти сообщали, что этот вариант SARS-CoV-2 может быть на 40% смертельнее.

Ученые сравнили данные примерно 55 тысяч пар пациентов, которым диагностировали коронавирус между октябрем 2020 года и январем 2021 года. К теме "Британский" штамм агрессивнее передается, – врач-иммунолог о мутации коронавируса За каждым пациентом специалисты наблюдали в течение 28 дней. Оказалось, что вероятность умереть вследствие инфицирования "британским" штаммом на 64% выше. Высокая летальность нового варианта вируса и быстрое его распространение представляют серьезную проблему для систем здравоохранения. Что нужно знать о "британском" штамме коронавируса В начале декабря 2020 года в Британии обнаружили новый штамм COVID-19 – N501Y. Но на самом деле первые образцы были отобраны еще в сентябре.

К середине декабря 2020 года штамм начал хорошо распространяться. Его зфікусували в ряде стран Европы и в США.

Большинство производителей вакцин заявили, что их препараты эффективны против "британского" штамма.

"Британский" штамм зафиксировали и в Украине. А именно на Ивано-Франковщине.