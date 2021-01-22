О южноафриканском штамме коронавируса Департамент здравоохранения страны сообщил 18 декабря 2020 года. С тех пор его зафиксировали десятки стран мира.

Южноафриканский вариант коронавируса получил название 501Y.V2. Он имеет 23 мутации по сравнению с оригинальным вирусом SARS-CoV-2. Об этом сообщает MedicalXpress.

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Важно, что 20 из этих мутаций вызывают изменения аминокислот, а 8 присутствуют в спаечном белке SARS-CoV-2.

Почему этот штамм беспокоит экспертов?

Ученые беспокоятся, что 501Y.V2 намного быстрее передается, чем оригинальная версия SARS-CoV-2.

Мутации 501Y.V2 отличаются изменениями в спаечном белке (S-белок). Именно он играет главную роль в инфицировании клеток человека. Когда он в них проникает, начинается "заражение", после чего вирус размножается внутри клеток, "перекидывается" на другие и распространяется по организму.

Изменения спаечного белка 501Y.V2 могут усилить его связывание с рецепторами клеток человека, что означает более легкое инфицирование и большую репликацию внутри хозяина. Это может привести к увеличению вирусной нагрузки у больного человека, что позволяет ему легче инфицировать других.



Тестирование на коронавирус в ЮАР в декабре 2020 года / Фото AP

! Ученые заметили, что 501Y.V2 быстро стал "доминантным" среди множества вариантов, которые циркулировали в Южной Африке. В некоторых регионах ЮАР в настоящее время более 80% образцов инфицированных коронавирусом людей имеют вариацию 501Y.V2.

Что говорят последние исследования:

Новые исследования ученых из Южной Африки показывают, что 501Y.V2 может избежать антител, образованных предыдущей инфекцией. Это означает, что антитела людей, которые были инфицированы предыдущими вариантами, могут не работать эффективно против 501Y.V2.

Исследовательская группа использовала плазму крови пациентов, которые переболели старшими версиями COVID-19. Антитела этих людей оказались менее способными нейтрализовать 501Y.V2 по сравнению с предыдущими вариантами COVID-19. Для нейтрализации 501Y.V2 в лабораторных условиях требовалось примерно в 6 200 раз более высокой концентрации антител в плазме.

Исследование других ученых из ЮАР продемонстрировало схожие выводы. Команда протестировала ответ антител из плазмы 44 человек, выздоровевших от предыдущих версий COVID-19. Ученые обнаружили, что почти половина исследованной плазмы не могла нейтрализовать 501Y.V2 в лабораторных условиях.

Эти данные вызывают беспокойство. Но прежде чем сказать, что это значит для иммунитета людей против 501Y.V2 и как это влияет на эффективность уже имеющихся вакцин, необходимо провести больше научных исследований.

Вызывает ли этот вариант другие симптомы или более тяжелое течение болезни?

Это тема постоянных исследований. К этому времени клиницисты и ученые не наблюдали никаких различий между симптомами людей, инфицированных новым вариантом и его старшими братьями.

Пока ученые придерживаются мнения, что новая вариация коронавируса имеет такие же симптомы, как и предыдущие, и не является более смертельной.