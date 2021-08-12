Впоследствии, после обнародованного исследования, в медиа этот штамм начали называть "более смертоносным и заразным". Дело в том, что исследование еще не было рецензировано независимыми экспертами, а его выводы еще могут измениться. Поэтому, насколько действительно этот штамм опасен и стоит ли украинцам волноваться – читайте дальше.

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Штамм Йота: что известно

Специалисты изучили эпидемиологические данные, собранные в Нью-Йорке в период с ноября 2020 по апрель 2021 года. Оценив их, они выяснили, что этот вариант вируса передается на 15 – 25% быстрее, чем другие известные мутации. А вероятность повторного заражения этим штаммом – на 0-10% больше.

Кроме этого, как отмечали ученые, штамм Йота способен увеличить коэффициент смертности от инфекции.

В качестве вывода авторы утверждают, что вариант Йота еще недостаточно изучили, а их исследование предварительно указывает на его большую заразность и летальность для старшего населения.

На самом ли деле все так страшно

На самом деле – нет. Если внимательно прочитать исследование американских ученых о варианте Йота, станет ясно, что этот штамм:

далеко не новый – его фиксировали в Нью-Йорке еще в ноябре 2020 года;

Внимание! В марте 2021 года Всемирная организация здравоохранения признала его вызывающим интерес.

он не смог широко распространиться ни в одной стране и почти исчез в США – его сперва вытеснил штамм Альфа, а затем Дельта.;

он не считается "угрожающим вариантом" вируса;

по данным авторов исследования, Альфа заразнее, чем Йота.

Более того, весной ученые из того же департамента здравоохранения Нью-Йорка сделали предварительный вывод, что Йота не отличается от прошлогодних вариантов в смысле тяжести болезни и летальности.

Действительно ли Йота более летальный штамм?

Авторы утверждают, что Йота увеличивает летальность только среди пожилых, но не среди молодых и людей среднего возраста. Впрочем, пока они не могут объяснить своей вывод, это лишь предположение.

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Что говорят в ВОЗ?

Йота-штамм коронавируса менее опасен, чем другой вариант – Дельта. Предыдущие исследования показывают, что Йота не вызывает серьезного заболевания. Такое мнение высказала эпидемиолог Всемирной организации здравоохранения Мария Ван Керхове на пресс-конференции 11 августа.

Предварительные данные, полученные из Нью-Йорка, свидетельствуют о том, что этот вариант не приводит к тяжелому заболеванию и не приводит к более серьезной вспышке заражений

– сказала она.

Есть ли вариант Йота в Украине

Сейчас в Украине пока не зафиксировали никаких случаев заражения штаммом Йота. Лаборатории также не получали и тест-системы на определение мутации, присущей этому варианту недуга.