Так, по состоянию на 12 августа 2021 года в Украине не зарегистрирована циркуляция этого варианта болезни. Об этом рассказал главный санитарный врач страны Игорь Кузин.

Стоит знать Штамм коронавируса Йота: насколько он на самом деле опасен и начинать ли беспокоиться украинцам

В конце концов, этот вирус не такой уж и "новый". Кузин отметил, что сейчас почти 27 – 28 стран мира уже зарегистрировали его на своей территории, начиная с ноября 2020 года. Вместе с тем, в Украину он не попал, в отличие от более опасного Дельта-штамма.

Игорь Кузин "Украина отправляет и продолжает отправлять образцы, отобранные с территории страны, в референс-лаборатории в ЕС. Согласно им, Йоту еще не зафиксировали на территории Украины".

Он добавил, что тест-системы, которые используются в Украине и которые предоставила ВОЗ, сейчас способны определять 6 основных типовых мутаций коронавирусной болезни: Альфа, Эта, Бета, Гамма, Дельта, Каппа.

"На штамм Йота еще не существует тест-систем, его можно обнаружить только путем секвенирования", – подчеркнул Кузин.

Йота VS Дельта: что нужно знать

Предыдущие исследования указывают на то, что штамм коронавируса Йота в большей части не вызывает серьезного течения болезни. Поэтому в ВОЗ считают, что этот вариант менее опасен, чем штамм коронавируса Дельта.

При этом в районах США, где преобладало инфицирование штаммом Йота, уже начинает доминировать штамм Дельта.

В Украине есть не менее 150 случаев инфицирования Дельтой. А в Великобритании инфицированные штаммом Дельта составляют 90% от всех случаев COVID-19.

Несмотря на то, что Йоту фиксировали в Нью-Йорке еще в ноябре 2020 года, недавно ряд СМИ назвали его "более опасным и смертельным". Впрочем, это были лишь предварительные данные исследований.

Напомним! Защититься от Дельта-штамма коронавируса и его осложнений можно только вакцинацией. Прививку можно сделать в ближайшем пункте прививки или в центре массовой вакцинации.