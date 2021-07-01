Штамм коронавируса Лямбда: в чем его особенность

Врачи описали первый случай заражения штаммом коронавируса Лямбда в южной части Бразилии. Несколько недель назад ВОЗ отнесла этот штамм к тем, что вызывают интерес.

Сотрудники клинической больницы города Порту-Алегри на юге Бразилии впервые описали случай заражения штаммом С.37 коронавируса, ныне известным как Лямбда. Этот вариант SARS-CoV-2 относится к линии B.1.1.1 b и впервые был обнаружен в Перу в августе 2020 года.

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С того момента штамм Лямбда зафиксировали в более чем 26 странах, в том числе в Северной и Южной Америке, Европе и Океании.

Но в Бразилии штамм Лямбда зарегистрировали только в феврале 2021 года. На основе этого случая и провели исследование.

Что известно о первом инфицированном штаммом Лямбда в Бразилии

Инфицировался молодой человек, который проживает в штате Риу-Гранди-ду-Сул. После возвращения из Аргентины у него появились симптомы респираторного заболевания.

Через 2 дня состояние больного ухудшилось, и его госпитализировали в отделение интенсивной терапии Клинической больницы Порту-Алегри. После того, как ПЦР-тест подтвердил коронавирус, образец отправили на полногеномное секвенирование.

Результаты показали, что вариант Дельта определяет делеция Δ3675-3677 в гене ORF1a. Подобную делецию ранее обнаружили в геномах британского штамма (B.1.1.7), южноафриканского и бразильского.

Новые данные о штамме Лямбда:

Оказалось, что Лямбда содержит и новую делецию – Δ246-252, а еще множественные не синонимичные мутации (G75V, T76I, L452Q, F490S, D614G и T859N) в гене, который кодирует S-белок, который отвечает за проникновение инфекции в клетку и инфицирование хозяина.

L452Q и F490S присутствуют в рецептор-связующем домене (RBD), ответственном за соединение патогена с мембранным белком ACE2 организма. Ранее ученые выяснили, что F490S коррелирует с пониженной восприимчивостью защитных антител.

Помимо вышеперечисленных мутаций, определяющих C.37, в штамме Лямбда нашли еще 19 мутаций, которые есть у других представителей этой линии.

Авторы отчета подчеркнули, что пока нельзя утверждать, что Лямбда вариант более инфекционный. Равно как и ответить на вопрос, эффективны ли против него имеющиеся ныне вакцины.

Но учитывая, что этот штамм быстро распространился в Перу, Эквадоре, Чили и Аргентине, мы считаем, что у него есть потенциал, чтобы вызвать беспокойство,

– добавили ученые.