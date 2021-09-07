Вариант МЮ может обходить атаку антител

В частности, главный советник президента США по медицинским вопросам Энтони Фаучи рассказал, что следить за мутацией МЮ важно, чтобы она не стала доминантной.

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Когда мы говорим, что наблюдаем за вариантом МЮ, мы хотим убедиться, что он не станет доминирующим. Мы вообще не знаем, какие последствия могут быть,

– сказал Фаучи.

Важно! В заявлении Энтони Фаучи говорится, что новый вариант МЮ имеет совокупность мутаций, которая говорит о возможности обходить защиту от определенных антител.

Это означает, что вакцины могут формировать более слабую защиту

Эксперт отметил, что пока недостаточно данных, чтобы говорить об эффективности применяемых в стране вакцин против этого штамма.

В то же время Фаучи уточнил, что того количества антител, которое формируют зарегистрированные в США вакцины, должно быть достаточно для нейтрализации любого варианта коронавируса.

Что известно о штамме МЮ? Вариант обнаружили в Колумбии в январе этого года. В конце августа Всемирная организация здравоохранения внесла его в список вариантов COVID-19, которые Вариант обнаружили в Колумбии в январе этого года. В конце августа Всемирная организация здравоохранения внесла его в список вариантов COVID-19, которые требуют особого наблюдения . Сейчас штамм активно распространяется в Колумбии и Эквадоре.

Угроза все еще выше штамма Дельта

Он добавил, что, хотя медики и активно изучают штамм МЮ, сейчас это не самая актуальная угроза. В мире в настоящее время доминирует только штамм Дельта – фактически 99% случаев инфицирования приходятся именно на этот штамм.

Напомним, что исследователи доказали, что коронавирус мутирует вдвое быстрее, чем считалось ранее. В частности, частота мутаций коронавируса SARS-CoV-2 по крайней мере на 49 – 67% выше, чем можно было считать.

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