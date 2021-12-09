Штамм коронавируса Омикрон может избегать антител, которые возникают после вакцинации

В одном из первых лабораторных исследований ученые обнаружили 41-кратное снижение нейтрализации вируса в крови вакцинированных и переболевших пациентов. Это свидетельствует о потенциальной способности штамма Омикрон уклоняться от иммунной защиты.

Новое исследование Омикрона

Исследования были проведены специалистами Африканского научно-исследовательского института здравоохранения, результаты еще не прошли экспертную оценку и опубликованы в виде препринта.

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В лабораторных условиях ученые оценили способность плазмы крови привитых и переболевших пациентов нейтрализовать штамм Омикрон. Образцы крови предоставили 12 человек, которые получили вакцину Pfizer-BioNTech, еще 6 участников были инфицированы ранними вариантами SARS-CoV-2 во время первой волны коронавируса в Южной Африке.

Омикрон уклоняется от антител

Специалисты обнаружили снижение нейтрализующей способности антител в 41 раз. Это свидетельствует о том, что новый вариант вируса может частично уклоняться от иммунного ответа, однако некоторая защита сохраняется, считают ученые.

Самые высокие показатели нейтрализации были выявлены у пациентов, которые перенесли COVID-19 и получили два компонента вакцины. Авторы исследования предположили, что введение бустерных доз (ревакцинация) может повысить уровень защиты от нового варианта.

Поскольку исследование проводилось in vitro, а не в клинической практике, его результаты пока сложно интерпретировать. Однако ученые надеются, что Т-клеточный иммунитет – еще одна важная составляющая иммунного ответа – будет противостоять штамму Омикрон лучше антител, и защитит инфицированных пациентов от тяжелых осложнений.

Что известно о штамме Омикрон

Его уже нашли в 57 странах мира.

Исследователи считают, что новый штамм появился в Южной Африке из-за низкого уровня вакцинации. В регионе привито только 35% населения, а только на континенте — 6,6%.

При этом ученые предполагают, что новый штамм мог развиться у ВИЧ-инфицированного человека. До этого в ЮАР был описан случай, когда ВИЧ-положительная пациентка болела COVID-19 почти год, за это время вирус мутировал более 30 раз.

Как заявил руководитель двух университетов по секвенированию генов в ЮАР Тулио де Оливейра (Tulio de Oliveira), новый вариант "вобрал" в себя невероятное количество мутаций.

ВОЗ заявила, что штамм коронавируса Омикрон вызывает болезнь в легкой форме. Пока от новой версии COVID-19 не обнаружена смерть.

Основными симптомами нового штамма считаются сухой кашель, общая боль по всему телу, ночная потливость и лихорадка.

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