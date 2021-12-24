Штамм коронавируса Омикрон обнаружили уже в 110 странах, – ВОЗ

За два дня штамм коронавируса SARS-CoV-2 Омикрон нашли еще в четырех странах.

Поэтому по состоянию на 22 декабря новый вариант недуга уже подтвердили в 110 странах. Об этом сообщили в обзоре Всемирной организации здравоохранения, опубликованном 23 декабря.

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Основные угрозы

В организации также отметили, что общая угроза, которую составляет Омикрон, зависит от того, насколько быстро распространяется этот вариант. А также, как вакцины и предыдущая инфекция защищают от недуга, ее передаче, а также течения заболевания и смертности.

Кроме этого, ВОЗ предоставили убедительные доказательства того, что Омикрон распространяется значительно быстрее, чем его предшественник – Дельта. При этом темпы роста заболеваемости в Южной Африке в настоящее время снижаются.

Штамм коронавируса Омикрон: главное

В ЮАР 22 ноября 2021 года обнаружили новый вариант коронавируса B.1.1.529, который имеет большое количество мутаций, вызывающие беспокойство. ВОЗ дала ему название Омикрон.

Предварительные данные свидетельствуют о повышенном риске повторного заражения этим вариантом, по сравнению с другими. Главный инфекционист США Энтони Фаучи считает, что Омикрон заразнее других вариантов вируса, но менее опасен.

Впоследствии, 13 декабря стало известно о первом случае смерти от коронавируса, спровоцированного штаммом Омикрон в Великобритании.

А уже 18 декабря первый случай заражения этим штаммом подтвердили в Украине.

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