Штамм Омикрон в 70 раз быстрее размножается в бронхах, чем Дельта: какое это имеет значение

Ученые выяснили, что штамм Омикрон в 70 раз быстрее размножается в тканях бронхов пациентов. Но в 10 раз медленнее в легких.

Скорость размножения штамма Омикрон

Исследователи использовали образцы тканей, взятые у пациентов с заболеваниями легких. Они сравнили активность первоначального варианта COVID-19, штаммов Дельта и Омикрон.

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Они обнаружили, что Омикрон заражает и размножается в бронхах человека в 70 раз быстрее, чем вариант Дельта и оригинальный штамм COVID-19, что может объяснить, почему Омикрон может передаваться между людьми быстрее, чем предыдущие варианты.

При этом в легких новый штамм размножается более чем в 10 раз медленнее, чем уханьский вариант, что может говорить о меньшей тяжести течения заболевания.

Опасения остаются

Несмотря на то, что бронхиальная инфекция может проще переноситься организмом, гонконгские специалисты опасаются, что Омикрон может представлять большую угрозу.

Также эксперты имеют опасения из-за способности Омикрона избегать иммунного ответа от вакцин. Это может вызвать у пациентов цитокиновый шторм – острое воспаление, вызванное перевозбуждением иммунной системы. Это состояние потенциально смертельное.

Что известно о штамме Омикрон

Его уже обнаружили в 77 странах мира.

Исследователи полагают, что новый штамм появился в Южной Африке из-за низкого уровня вакцинации. В регионе привиты всего 35% населения, а на континенте — 6,6%.

При этом ученые предполагают, что новый штамм мог развиться у ВИЧ-инфицированного человека. До этого в ЮАР был описан случай, когда ВИЧ-положительная пациентка болела COVID-19 почти год, за это время вирус мутировал больше 30 раз.

Как заявил руководитель двух университетов по секвенированию генов в ЮАР Тулио де Оливейра (Tulio de Oliveira), новый вариант "вобрал" в себя невероятное количество мутаций.

ВОЗ заявила, что штамм коронавируса Омикрон вызывает болезнь в легкой форме.

Основными симптомами нового штамма считаются сухой кашель, общая боль по всему телу, ночная потливость и лихорадка.

Исследование показало, что вакцина Pfizer обеспечила только 33% защиты от заражения штаммом Омикрон.

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