Штамм Омикрон мог быть в Нидерландах еще до прибытия рейсов из Африки

В Нидерландах заявили, что штамм коронавируса Омикрон был в стране еще до прибытия рейсов из Африки. Уже нашли подтверждение.

Омикрон могли обнаружить еще раньше, чем думали

В частности, два теста, которые взяли практически неделю назад, показали положительный результат. Об этом заявили в национальном институте общественного здравоохранения Нидерландов.

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То есть, новый штамм коронавируса Омикрон был в стране еще до прибытия пассажиров из Южной Африки.

Мы обнаружили вариант коронавируса Омикрон в двух тестовых образцах, взятых 19 ноября и 23 ноября,

– говорится в сообщении.

Однако пока не известно, посещали ли эти люди юг Африки.

Штамм коронавируса Омикрон: что известно

Его обнаружили 24 ноября в Южной Африке. Среди 600 пассажиров, прибывших в Нидерланды двумя рейсами из Южной Африки (Кейптауна и Йоханнесбурга), примерно 85 оказались больны коронавирусом.

После чего, служба охраны здоровья в аэропорту Схипхол провела проверку пассажиров двух самолетов авиакомпании и сообщила, что у 13 путешественников из ПАР был обнаружен новый штамм коронавируса Омикрон.

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Штамм уже зафиксировали в Европе, Австралии, Израиле и Канаде. В Украине случаев инфицирования новым вариантом коронавируса не обнаружили.