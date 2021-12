Штамм Омикрон может оказать серьезное влияние на течение пандемии, – ВОЗ

В ВОЗ заявили, что Омикрон может повлиять на всю пандемию коронавируса. По состоянию на 8 декабря штамм был обнаружен уже в 57 странах мира.

Гендиректор ВОЗ Тедрос Аданом Гебреисус отметил, что сейчас сложно спрогнозировать, о каком именно влиянии говорится. Специалисты фиксируют увеличение передаваемости вируса.

Между тем некоторые полученные данные уже указывают, что Омикрон вызывает более легкую форму коронавируса, чем штамм Дельта. В то же время делать определенные выводы еще рано.

Некоторые характеристики Омикрона, в частности глобальное распространение и большое количество мутаций, указывают на то, что он (штамм – 24 канал) может серьезно повлиять на ход пандемии.

– заявил Гебреесус.

Насколько опасен Омикрон

В ВОЗ заявили, что по состоянию на декабрь 2021 года фиксируют то, что Омикрон вызывает у людей болезнь в легкой форме.

Ни одного летального случая от нового штамма коронавируса не зафиксировали.

В то же время необходимо предотвратить распространение болезни. Все потому, что часть инфицированных все равно будет нуждаться в госпитализации. Это может повлиять на количество жертв.

Публикация ВОЗ:

Главные симптомы Омикрона: сухой кашель, общая боль по всему телу, ночная потливость и лихорадка.

