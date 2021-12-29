Антитела после Омикрона эффективны против Дельты

Такой вывод сделали по итогам нового исследования, проведенного в Африканском научно-исследовательском институте здравоохранения в Дурбане с участием 33 вакцинированных и невакцинированных людей. Их плазма крови изучалась на способность антител контролировать различные штаммы коронавирус.

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Ученые обнаружили, что примерно через две недели после заражения новым штаммом иммунитет против Омикрона возрастает в 14 раз, а иммунитет против Дельты – в 4,4 раза. Ученые отмечают, что иммунитет лучше всего повышается у тех, кто сделал прививку.

Ученые отметили, если Омикрон действительно окажется менее патогенным, как считают сейчас, это поможет вытеснить Дельту и существенно снизить влияние COVID-19 на повседневную жизнь.

Что известно о штамме Омикрон

Его уже обнаружили в 111 странах мира.

Исследователи полагают, что новый штамм появился в Южной Африке из-за низкого уровня вакцинации.

При этом ученые предполагают, что новый штамм мог развиться у ВИЧ-инфицированного человека. До этого в ЮАР был описан случай, когда ВИЧ-положительная пациентка болела COVID-19 почти год, за это время вирус мутировал более 30 раз.

Как заявил руководитель двух университетов с секвенирования генов в ЮАР Тулио де Оливейра (Tulio de Oliveira), новый вариант "вобрал" в себя невероятное количество мутаций.

ВОЗ заявила, что штамм коронавируса Омикрон вызывает болезнь в легкой форме.

Основными симптомами нового штамма считаются сухой кашель, общая боль по всему телу, ночная потливость и лихорадка.

Исследование показало, что вакцина Pfizer обеспечила только 33% защиты от заражения штаммом Омикрон.

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