Штамм Омикрон может внести положительный вклад в окончание пандемии
Источник:AHRI
Исследователи из Южной Африки обнаружили, что у людей, инфицированных штаммом Омикрон, развивается повышенный иммунитет к варианту Дельта.
Антитела после Омикрона эффективны против Дельты
Такой вывод сделали по итогам нового исследования, проведенного в Африканском научно-исследовательском институте здравоохранения в Дурбане с участием 33 вакцинированных и невакцинированных людей. Их плазма крови изучалась на способность антител контролировать различные штаммы коронавирус.
Читайте также: Жить в гармонии и спокойствии: практические советы, как перестать себя накручивать
Ученые обнаружили, что примерно через две недели после заражения новым штаммом иммунитет против Омикрона возрастает в 14 раз, а иммунитет против Дельты – в 4,4 раза. Ученые отмечают, что иммунитет лучше всего повышается у тех, кто сделал прививку.
Ученые отметили, если Омикрон действительно окажется менее патогенным, как считают сейчас, это поможет вытеснить Дельту и существенно снизить влияние COVID-19 на повседневную жизнь.
Что известно о штамме Омикрон
- Его уже обнаружили в 111 странах мира.
- Исследователи полагают, что новый штамм появился в Южной Африке из-за низкого уровня вакцинации.
- При этом ученые предполагают, что новый штамм мог развиться у ВИЧ-инфицированного человека. До этого в ЮАР был описан случай, когда ВИЧ-положительная пациентка болела COVID-19 почти год, за это время вирус мутировал более 30 раз.
- Как заявил руководитель двух университетов с секвенирования генов в ЮАР Тулио де Оливейра (Tulio de Oliveira), новый вариант "вобрал" в себя невероятное количество мутаций.
- ВОЗ заявила, что штамм коронавируса Омикрон вызывает болезнь в легкой форме.
- Основными симптомами нового штамма считаются сухой кашель, общая боль по всему телу, ночная потливость и лихорадка.
- Исследование показало, что вакцина Pfizer обеспечила только 33% защиты от заражения штаммом Омикрон.
Вас также может заинтересовать – Кто чаще заражается штаммом Омикрон: смотреть видео