Также он имеет гораздо больше мутаций. Украинский врач-инфекционист Виктор Петров назвал некоторые особенности вируса и известные симптомы.

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Симптомы при заражении штаммом Омикрон

Медик отметил, что пока нет точных данных, вызывает ли новый штамм более серьезное течение, чем уже известные варианты, и убегает ли от иммунной защиты. Если говорить о клинических особенностях этого нового штамма, то пока данных также достаточно мало.

Из известных ныне можно констатировать, что при Омикроне вирус поражает гастроинтестинальный тракт человека.

То есть это симптомы, похожие на отравление. Симптомы с диарейным синдромом. То есть с нарушением перистальтики кишечника,

– рассказал инфекционист.

В чем опасность для детей

У детей вирус практически бессимптомно вызывает высокую температуру, то есть более 39 – 40 градусов. Обычно ее очень трудно сбить обычными препаратами, которые применяют во время снижения температуры.

Важно. Поэтому родители могут заподозрить неладное, если у ребенка температура раньше хорошо сбивалась, но теперь привести ее в норму трудно.

Больной может заражать гораздо больше людей

Врач-инфекционист также обратил внимание, что есть опасность для организованных коллективов, поскольку репродуктивное число вируса Омикрона растет.

"Это означает, что один пациент сможет заражать гораздо больше людей, чем заражали предыдущими штаммами", – пояснил специалист.

Также медик высказался об опасениях ученых и врачей, что иммунная защита привитых от COVID-19 не будет противостоять этому вирусу. Единственный способ уберечься – вакцинироваться.

Что известно о штамме Омикрон Впервые об опасной мутации коронавируса из ЮАР сообщили в конце ноября британские ученые. Предварительно ВОЗ признала Омикрон вызывающим беспокойство и предупредила о международном риске. Тревожным является то, что штамм почти не возможно обнаружить с помощью привычного ПЦР-теста.



В Южной Африке значительно возросла заболеваемость коронавирусом среди молодых людей. Именно из ЮАР распространился новый штамм. Пока неизвестно, обусловлено ли это именно способностью вируса быстрее распространяться, или есть другие факторы.



Поэтому в ВОЗ в очередной раз отметили: не паниковать и продолжать вакцинацию доступными препаратами.



Почему нужно вакцинироваться / Инфографика 24 канала

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