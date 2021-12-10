За прошлую неделю до воскресенья было зарегистрировано 107 000 дополнительных случаев по сравнению с 55 000 предыдущей недели. На пять стран приходится 86% случаев.

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Какое течение штамма Омикрон

В Южной Африке был зафиксирован самый высокий рост – на 140%, но количество тяжелых случаев остается низким.

Новые данные из ЮАР показывают, что Омикрон может вызвать менее серьезные заболевания. Данные, которые были получены с 14 ноября по 4 декабря, показали, что занятость в отделениях интенсивной терапии составляет всего 6,3%. Это очень мало по сравнению с тем же периодом, когда страна столкнулась с пиком штамма Дельты в июле,

– говорится в сообщении.

Данные за тот же период одного из районов, наиболее пострадавших от штамма Омикрон, показали, что из более 1200 госпитализированных 98 получали дополнительный кислород и лишь 4 находились на искусственной вентиляции легких. И большинство людей, поступивших в учреждения здравоохранения, были в возрасте до 40 лет.

Сейчас на Африку приходится 46% из почти 1000 случаев заболевания штаммом Омикрон, о которых сообщают 57 стран в разных регионах мира. Сейчас случаи заболевания сообщили в 10 африканских странах.

Вакцинация в Африке

В настоящее время Африка получила более 372 миллионов доз вакцины против COVID-19 и ввела 248 миллионов. Это составляет лишь 3% из 8,2 миллиарда доз, введенных во всем мире. Хотя темпы вакцинации в последние месяцы выросли, лишь 7,8% населения Африки полностью вакцинированы.

Что известно о штамме Омикрон

Его уже обнаружили в 57 странах мира.

Исследователи полагают, что новый штамм появился в Южной Африке из-за низкого уровня вакцинации. В регионе привито лишь 35% населения, а только на континенте — 6,6%.

При этом ученые предполагают, что новый штамм мог развиться у ВИЧ-инфицированного человека. До этого в ЮАР был описан случай, когда ВИЧ-положительная пациентка болела COVID-19 почти год, за это время вирус мутировал более 30 раз.

Как заявил руководитель двух университетов с секвенирования генов в ЮАР Тулио де Оливейра (Tulio de Oliveira), новый вариант "вобрал" в себя невероятное количество мутаций.

ВОЗ заявила, что штамм коронавируса Омикрон вызывает болезнь в легкой форме. Пока что от новой версии COVID-19 не обнаружено ни одной смерти.

Основными симптомами нового штамма считаются сухой кашель, общая боль по всему телу, ночная потливость и лихорадка.

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