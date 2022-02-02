Омикрон в Украине

Об этом сообщил главный санитарный врач Игорь Кузин. По его словам, мировые тенденции подтверждают, что для вытеснения одного штамма другим требуется до восьми недель.

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Игорь Кузин

“Расслабляться не стоит, потому что пиковые показатели заболеваемости, по нашим прогнозам, придутся на середину февраля. Вскоре штамм Омикрон вытеснит Дельту”.

Чем Омикрон отличается от дельты

Омикрон – это совершенно новый штамм коронавируса. Если у Дельты было только две мутации в спаечном белке и они уже встречались в начале пандемии, то у Омикрона более 50 мутаций, из которых более 30 – мутации шипового белка. Некоторые эксперты считают, что Омикрон появился в организме человека с ослабленным иммунным ответом, возможно, со СПИДОМ.

Последние данные свидетельствуют, что штамм Омикрон более заразный, чем Дельта, но вызывает легче течение болезни для взрослых, но для детей он опасен.

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