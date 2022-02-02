Штамм Омикрон скоро станет доминантным в Украине, – Минздрав

Штамм коронавируса Омикрон в ближайшее время вытеснит штамм Дельта в Украине и станет доминантным. Это приведет к увеличению количества больных.

Омикрон в Украине

Об этом сообщил главный санитарный врач Игорь Кузин. По его словам, мировые тенденции подтверждают, что для вытеснения одного штамма другим требуется до восьми недель.

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Игорь Кузин “Расслабляться не стоит, потому что пиковые показатели заболеваемости, по нашим прогнозам, придутся на середину февраля. Вскоре штамм Омикрон вытеснит Дельту”.

Чем Омикрон отличается от дельты

Омикрон – это совершенно новый штамм коронавируса. Если у Дельты было только две мутации в спаечном белке и они уже встречались в начале пандемии, то у Омикрона более 50 мутаций, из которых более 30 – мутации шипового белка. Некоторые эксперты считают, что Омикрон появился в организме человека с ослабленным иммунным ответом, возможно, со СПИДОМ.

Последние данные свидетельствуют, что штамм Омикрон более заразный, чем Дельта, но вызывает легче течение болезни для взрослых, но для детей он опасен.

Насколько разные вакцины защищают от Омикрона

Все вакцины, которые были эффективны против штамма Дельта также и эффективны против Омикрона, но с небольшим уменьшением.

Вакцина Pfizer лишь на 20 – 25% эффективна в предотвращении симптоматического заболевания против инфицирования штаммом Омикрон. Но она все еще обеспечивает хорошую защиту от тяжелого течения болезни. В то же время бустерная доза Pfizer эффективна до 75% от симптоматической инфекции.

Однако ни у одного из 25 человек, которые были прививке CoronaVac, не выработалось достаточно антител, чтобы нейтрализовать Омикрон.

AstraZeneca также провела клинические испытания бустерной дозы вакцины Vaxzevria против 5 штаммов коронавируса. Они определили, что бустер эффективен против штамма Омикрон. Однако это исследование еще не прошло экспертной оценки.

Кто чаще заражается штаммом Омикрон – видео