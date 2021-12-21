Штамм Омикрон составляет 73% всех новых случаев коронавируса в США

Омикрон опередил другие варианты коронавируса и стал доминирующим в США. На прошлой неделе Омикрон составил 73% всех новых случаев заражения в стране.

Центры контроля и профилактики заболеваний показали шестикратное увеличение инфицирования штаммом Омикрон.

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В некоторых штатах показатель заболеваемости еще выше. Омикрон отвечает более чем за 90% случаев заражения в районе Нью-Йорка, юго-востока, промышленного Среднего Запада и Тихоокеанского Северо-Запада. По общенациональным данным, на прошлой неделе в США обнаружили более 650 тысяч инфицированных штаммом Омикрон. До этого времени в стране преобладал штамм Дельта.

Директор CDC Рошель Валенски сказала, что новые цифры изображают рост, который наблюдается в других странах.

Что следует знать о штамме коронавируса Омикрон

Ученые из ЮАР впервые забили тревогу по поводу Омикрона менее месяца назад,

26 ноября Всемирная организация здравоохранения определила его как "вариант, вызывающий беспокойство".

С тех пор наличие мутации было выявлено более чем в 90 странах.

Стоит ли вакцинироваться

Согласно новым исследованиям в ЮАР, инфицированные Омикроном в 11 раз реже (лишь 1,7%) нуждаются в госпитализации, чем инфицированные Дельтой.

Последствия Омикрона до сих пор остаются неизвестными. В том числе непонятно, вызывает ли этот вариант более тяжелое течение болезни.

Но ранние исследования показывают, что вакцинированным потребуется повторная вакцинация. Впрочем, даже без дополнительной дозы вакцинация должна обеспечивать надежную защиту от тяжелого течения COVID-19 и смерти.

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