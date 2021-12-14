А также практически вытеснил своего предшественника – Дельту. По состоянию на сегодня, 14 декабря, на эту мутацию приходится более половины случаев в британской столице.

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Последний мониторинг новых заражений коронавирусом в столице показывает, что более 50% случаев – штамм Омикрон,

– сообщил глава отдела общественного здравоохранения Лондона Кевин Фентон.

Он подчеркнул, что этот штамм заменяет Дельту как доминирующий вариант.

В Минздраве об этом предупреждали

Накануне глава Министерстве здравоохранения Великобритании Саджид Джавид допускал, что в ближайшие 48 часов штамм Омикрон станет доминирующим в Лондоне. Однако это произошло гораздо быстрее.

По его словам, в стране еще ни один из вариантов коронавируса не распространялся столь моментально.

Количество больных в больницах растет

Кроме этого, количество пациентов с коронавирусом в больницах Лондона возросло до 1 360. Это самый высокий показатель с начала марта 2021 года. Именно тогда британская столица выходила из второй волны COVID-19.

Отметим! В Украине новый штамм коронавируса Омикрон может появиться уже на этой неделе.

Что известно о штамме Омикрон

Его уже зафиксировали в 60 странах мира.

Исследователи полагают, что новый штамм появился в Южной Африке из-за низкого уровня вакцинации.

Как заявил руководитель двух университетов с секвенирования генов в ЮАР Тулио де Оливейра (Tulio de Oliveira), новый вариант "вобрал" в себя невероятное количество мутаций.

ВОЗ заявила, что штамм коронавируса Омикрон вызывает болезнь в легкой форме.

В Великобритании заявили о смерти от коронавирус штамма Омикрон. Это первый смертельный случай со времени его обнаружения.

Основными симптомами нового штамма считаются сухой кашель, общая боль по всему телу, ночная потливость и лихорадка.

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