Исследование провели ученые из Японии, которые консультируют министерство здравоохранения страны. Профессор наук о здоровье и окружающей среде в Университете Киото Хироши Нисиура, специализирующийся на математическом моделировании инфекционных заболеваний, проанализировал данные генома, доступные до 26 ноября у южноафриканцев из провинции Гаутенг.

Внимание Врожденный и приобретенный иммунитет: в чем разница

Вариант коронавируса Омикрон в 4,2 раза заразнее, чем штамм коронавирус Дельта, который сейчас доминирует в мире. Кроме того, он может уклоняться от иммунитета.

Штамм Омикрон заразнее и может избегать иммунитета, который образовался после вакцинации или перенесенной болезни,

– сказал Нисиура в своих выводах.

Исследование было представлено во время заседания консультативной группы министерства здравоохранения в среду, 8 декабря.

Заразность штамма Омикрон беспокоит, но выход есть

Во всем мире циркулируют опасения, что Омикрон может нанести миру больший удар, чем штамм коронавируса Дельта.

ВОЗ предупредила, что мир может ожидать вспышку заболеваемости с "серьезными последствиями". Но скачок заболеваемости в Южной Африке не вызвал роста госпитализаций, что внушает определенный оптимизм относительно того, что новый вариант вызывает лишь легкое течение заболевания.

Компании Pfizer BioNTec заявили, что бустерная доза их вакцины против коронавируса может усилить защиту от этого штамма.

Главный санитарный врач Украины Игорь Кузин призвал вакцинироваться. Поскольку вирус мутирует тогда, когда население имеет низкий коллективный иммунитет.