В американском штате Нью-Йорк легализовали употребление марихуаны в рекреационных целях для людей от 21 лет и старше.

Так, Нью-Йорк станет 15-м штатом США, где будет разрешено употребление марихуаны в целях, которые не связаны с медицинскими показаниями.

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Законопроект был принят Сенатом, 40 голосами за и 23 против, а затем он был одобрен 100 голосами за и 49 голосами против в Ассамблее.

Кроме того, законопроект снимет судимость с тысяч жителей штата, осужденных по обвинениям, связанным с употреблением каннабиса.

Закон позволит хранить до 3 унций (85 грамм) марихуаны и 24 унции (680 грамм) концентрата марихуаны, а также вырастить до шести растений в домашних условиях. После подписания законопроекта легализация сразу вступит в силу.

Местные власти подсчитали, что новая индустрия создаст 30–60 тысяч новых рабочих мест и пополнит казну на дополнительные 350 миллионов долларов ежегодно.