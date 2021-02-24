Штраф за отказ от вакцинации против COVID-19 введут в части Испании
В Испании будут штрафовать за отказ от вакцинации против коронавируса. Пока что говорится лишь об одном из регионов страны – Галисии.
Источник:The Local
В Галисии вакцинацию против COVID-19 намерены сделать обязательной. За отказ придется заплатить крупный штраф – от 1 до 60 тысяч евро.
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Обязательная вакцинация против коронавируса в Испании: что известно
Глава региона Галисия Альберто Нуньес Фейо заявил, что местная власть работает над принятием законопроекту об обязательной вакцинации против коронавируса еще с ноября 2020. Большинство депутатов в региональном парламенте готовы его поддержать.
- В документе предусмотрено, что за "необоснованный отказ" человека от вакцинации придется заплатить как за "незначительное правонарушение". А именно – от 1 до 3 тысяч евро.
- Но если отказ может "создать риск или серьезный вред для здоровья населения", то такое правонарушение будут считать значительным. И штраф уже назначат куда больший – от 3 до 60 тысяч евро.
Заметим, что в Галисии проживают 2,7 миллиона человек. И далеко не все они поддерживают инициативу правительства – со стороны оппозиции звучит немало критики, закон об обязательной вакцинации называют диктаторским и противоправным.
Ранее правительство Испании заявляло, что вакцинация против COVID-19 не будет обязательной, но одновременно с этим объявило о создании реестра тех, кто от нее откажется. Причем к этому реестру будут иметь доступ все страны Евросоюза.
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