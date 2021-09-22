Штрафы и заключение: правительство усилило ответственность за подделку COVID-документов

Правительство поддержало законопроект о внесении изменений в Уголовный кодекс для ужесточения ответственности за подделку документов о вакцинации против коронавируса.

В Украине ужесточат ответственность за подделку COVID-документов

Соответствующее решение приняли во время заседания Кабинета министров 22 сентября.

К теме Украину накроет вирусная волна: как усилить эффект вакцинации

Какие наказания предусмотрены законопроектом:

штраф от 17 до 34 тысяч гривен или ограничение свободы до 2 лет – для тех, кто сознательно использует поддельные документы;

штраф в 68 тысяч гривен или лишение свободы до 2 лет с лишением права занимать должность на 1 – 3 года для врачей, которые сознательно вносят ложную информацию о прививках;

штраф до 170 тысяч гривен или лишение свободы до 3 лет за подделку таких документов с целью распространения.

Премьер Денис Шмыгаль выразил надежду, что Верховная Рада поддержит эту инициативу.

К слову, в Украине участились случаи покупки поддельных международных свидетельств о вакцинации, а также справок о противопоказаниях к прививке.

Так, например, в Черновицкой области правоохранители разоблачили банду, которая изготавливала фальшивые COVID-документы. Их использовали, чтобы устроить украинцев на работу за границей.

Стоимость "услуг" составляла от 200 гривен за ПЦР-тест до 3 000 гривен за пакет документов для выезда за границу. С иностранцев за пакет документов брали 1 000 гривен.

К теме Действие COVID-сертификата можно продолжить: как его обновить