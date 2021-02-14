В Швеции в двух регионах временно прекратили вакцинацию медицинских работников препаратом от коронавируса AstraZeneca. Это произошло после сообщений о побочных эффектах.

Прививку соответствующим препаратом приостановили в регионе Седерманланд – к югу от Стокгольма. Именно там у 100 из 400 сотрудников больницы возникли побочные эффекты.

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По информации издания, у медиков обнаружили повышенную температуру тела. В то же время в регионе планируют исследовать ситуацию.

Также процесс вакцинации временно прекратили на севере от столицы Швеции – в регионе Евлеборг. Местный координатор прививок против COVID-19 отметил, что побочные эффекты были такими как:

озноб;

боль в теле;

лихорадка.

Представитель компании отреагировал на ситуацию

Представитель AstraZeneca в Скандинавии Андреас Хеддини подчеркнул, что компания очень серьезно относится ко всему, что связано с безопасностью вакцины, сейчас препарат уже ввели миллионам людей во всем мире и серьезных побочных эффектов не наблюдали.

Хеддини признал, что процент случаев с побочными эффектами удивительно высок, но заметил, что серьезных среди них не зафиксировали.

Что известно о вакцине AstraZeneca

Ученые из Оксфордского университета разработали вакцину в сотрудничестве с компанией AstraZeneca.

Препарат называется AZD1222, средняя эффективность – 70%.

Производители рекомендовали использовать препарат по достижении 18 лет.

Недавно ПАР временно остановили использование вакцины – согласно данным, она имеет минимальную эффективность против южноафриканского варианта COVID.

Информация из astrazeneca.com и CNN.