В Швеции временно прекратили вакцинацию AstraZeneca: реакция компании
В Швеции в двух регионах временно прекратили вакцинацию медицинских работников препаратом от коронавируса AstraZeneca. Это произошло после сообщений о побочных эффектах.
Источник:The Local
Прививку соответствующим препаратом приостановили в регионе Седерманланд – к югу от Стокгольма. Именно там у 100 из 400 сотрудников больницы возникли побочные эффекты.
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По информации издания, у медиков обнаружили повышенную температуру тела. В то же время в регионе планируют исследовать ситуацию.
Также процесс вакцинации временно прекратили на севере от столицы Швеции – в регионе Евлеборг. Местный координатор прививок против COVID-19 отметил, что побочные эффекты были такими как:
- озноб;
- боль в теле;
- лихорадка.
Представитель компании отреагировал на ситуацию
Представитель AstraZeneca в Скандинавии Андреас Хеддини подчеркнул, что компания очень серьезно относится ко всему, что связано с безопасностью вакцины, сейчас препарат уже ввели миллионам людей во всем мире и серьезных побочных эффектов не наблюдали.
Хеддини признал, что процент случаев с побочными эффектами удивительно высок, но заметил, что серьезных среди них не зафиксировали.
Что известно о вакцине AstraZeneca
- Ученые из Оксфордского университета разработали вакцину в сотрудничестве с компанией AstraZeneca.
- Препарат называется AZD1222, средняя эффективность – 70%.
- Производители рекомендовали использовать препарат по достижении 18 лет.
- Недавно ПАР временно остановили использование вакцины – согласно данным, она имеет минимальную эффективность против южноафриканского варианта COVID.
Информация из astrazeneca.com и CNN.
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