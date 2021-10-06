Швеция приостановила вакцинацию Moderna в возрастной группе до 30 лет: причина
Источник:Medical Xpress
Швеция 6 октября приостановила использование COVID-вакцины от компании Moderna для людей в возрасте до 30 лет. Причина паузы проста – в этой возрастной группе много побочных эффектов, которые дают осложнения на сердечно-сосудистую систему.
Главный эпидемиолог Швеции Андерс Тегнелл заявил, что приостановка использования препарата для этой возрастной группы является мерой предосторожности. Он добавил, что в интересах страны, чтобы вакцинация против COVID-19 всегда была максимально безопасной и вместе с тем обеспечивала эффективную защиту от болезни.
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Вакцина от компании Moderna используется во многих странах мира с января 2021 года. Исследования вакцины показывают, что ее можно использовать даже на подростках в возрасте от 12 лет. Однако регулирующие органы США и Европы предупреждают, что вакцины Moderna и Pfizer могут быть связаны с редкой реакцией у подростков и молодых людей – болью в груди и воспалением сердца. Между тем Pfizer является единственным препаратом, которым сейчас вакцинируют детей.
Почему вакцинацию приостановили в Швеции
- Причина паузы – "сигналы повышенного риска побочных эффектов, таких как воспаление сердечной мышцы или перикарда".
- Шведские органы здравоохранения заявили, что сердечные симптомы "обычно проходят сами по себе", но они должны быть проверены врачом.
- Данные указывают на рост заболеваемости в связи с вакцинацией против COVID-19, в основном среди подростков и молодых людей (прежде всего среди мальчиков и мужчин).
- Согласно анализу данных, связь особенно очевидна, когда говорится о вакцине Moderna, особенно после второй дозы.
Повышение риска наблюдается в течение четырех недель после вакцинации, в основном в течение первых двух недель,
– говорится в сообщении.
Шведское агентство лекарственных средств заявило, что людям в возрасте от 12 до 17 лет и от 18 до 30 лет рекомендуется вакцина от компании Pfizer. Решение о запрете использования Moderna в этих возрастных группах действует до 1 декабря.
Главный эпидемиолог Швеции Андерс Тегнелл сказал, что они "внимательно следят за ситуацией и действуют быстро", чтобы вакцинация против COVID-19 была не только эффективной, но и максимально безопасной.