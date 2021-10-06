Швеция приостановила вакцинацию Moderna в возрастной группе до 30 лет: причина

Швеция 6 октября приостановила использование COVID-вакцины от компании Moderna для людей в возрасте до 30 лет. Причина паузы проста – в этой возрастной группе много побочных эффектов, которые дают осложнения на сердечно-сосудистую систему.

Главный эпидемиолог Швеции Андерс Тегнелл заявил, что приостановка использования препарата для этой возрастной группы является мерой предосторожности. Он добавил, что в интересах страны, чтобы вакцинация против COVID-19 всегда была максимально безопасной и вместе с тем обеспечивала эффективную защиту от болезни.

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Вакцина от компании Moderna используется во многих странах мира с января 2021 года. Исследования вакцины показывают, что ее можно использовать даже на подростках в возрасте от 12 лет. Однако регулирующие органы США и Европы предупреждают, что вакцины Moderna и Pfizer могут быть связаны с редкой реакцией у подростков и молодых людей – болью в груди и воспалением сердца. Между тем Pfizer является единственным препаратом, которым сейчас вакцинируют детей.

Почему вакцинацию приостановили в Швеции

Причина паузы – "сигналы повышенного риска побочных эффектов, таких как воспаление сердечной мышцы или перикарда".

Шведские органы здравоохранения заявили, что сердечные симптомы "обычно проходят сами по себе", но они должны быть проверены врачом.

Данные указывают на рост заболеваемости в связи с вакцинацией против COVID-19, в основном среди подростков и молодых людей (прежде всего среди мальчиков и мужчин).

Согласно анализу данных, связь особенно очевидна, когда говорится о вакцине Moderna, особенно после второй дозы.

Повышение риска наблюдается в течение четырех недель после вакцинации, в основном в течение первых двух недель,

– говорится в сообщении.

Шведское агентство лекарственных средств заявило, что людям в возрасте от 12 до 17 лет и от 18 до 30 лет рекомендуется вакцина от компании Pfizer. Решение о запрете использования Moderna в этих возрастных группах действует до 1 декабря.

Главный эпидемиолог Швеции Андерс Тегнелл сказал, что они "внимательно следят за ситуацией и действуют быстро", чтобы вакцинация против COVID-19 была не только эффективной, но и максимально безопасной.