Биотехнологическая компания Cyxone из Швеции подала заявку на проведение в Украине второй фазы клинических испытаний препарата Rabeximod, который используют при лечении коронавируса.

До этого компания Cyxone получила разрешение на испытания от властей Польши. Об этом говорится в релизе на сайте компании Cyxone.

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В ходе тестирования компания планирует оценить эффективность и безопасность применения Rabeximod для предотвращения прогрессирования COVID-19 у госпитализированных пациентов и сокращения времени до выздоровления.

В процессе примут участие 300 пациентов клинических центров в Польше и еще трех странах Европы (Украина будет среди них). Тестирование будут проводить на пациентах со средней тяжестью болезни, требующие кислородной терапии, но не поддержки аппарата ИВЛ.

Компания уже подала аналогичные заявки в регуляторы Словакии и Венгрии. Предварительные результаты тестирования препарата Rabeximod компания Cyxone планирует объявить в третьем квартале 2021 года.

В случае действенности лекарств Cyxone намерен подать заявку на разрешение использовать их в экстренных случаях после определения стратегического партнера. Кроме того, компания планирует продолжить изучение эффективности "Рабексимода" для лечения других вирусных заболеваний и ревматоидного артрита.



Этапы вакцинации в Украине / Инфографика 24 канала