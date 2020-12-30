Пациент дома престарелых в Люцерне (Швейцария) умер после прививки от коронавирусной инфекции с применением вакцины, разработанной BioNTech и Pfizer.

Вакцинация проводилась 24 декабря в доме престарелых в одной из агломераций Люцерна. Об этом сообщило швейцарское издание Der Zeitpunkt.

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Позже, 26 декабря, пожилой мужчина пожаловался на боли в уретре и животе. Впоследствии у него упало давление и повысился пульс.

29 декабря мужчина в возрасте 91 года умер через несколько дней после вакцинации, он страдал от нескольких уже имеющихся заболеваний.

Ни история болезни, ни острое течение заболеваний не предусматривают прямой причинной связи между вакцинацией против COVID-19 и смертью. Имеющаяся исчерпывающая информация указывает на естественную причину смерти,

– пишут в издании.

К слову, вакцина вводилась всем жителям одного из жилых блоков учреждения. Как отмечает автор публикации, перед прививкой с домашним врачом, ответственным за здоровье постояльца, который страдал от деменции, не связывались.

Семейный врач сказал, что раньше его пациенту уже делали прививку от гриппа, на которую он отреагировал плохо, после чего вакцинации решили больше не проводить. Напомним, в ЕС кампания вакцинации официально стартовала 27 декабря.