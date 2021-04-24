Образец с индийским штаммом вируса датирован концом марта. О соответствующей информации заявили в управлении здравоохранения Швейцарии.

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Как транзитный гражданин якобы приехал в Швейцарию из другой европейской страны.

Сейчас в страну могут приезжать из Индии только собственно граждане Швейцарии или люди, имеющие вид на жительство в ней.

Соответствующий штамм коронавируса уже обнаружили в Великобритании, а также в Бельгии, где его обнаружили у 21-летнего студента.

Что известно об "индийском" штамме коронавируса