Образец с индийским штаммом вируса датирован концом марта. О соответствующей информации заявили в управлении здравоохранения Швейцарии.
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Как транзитный гражданин якобы приехал в Швейцарию из другой европейской страны.
Сейчас в страну могут приезжать из Индии только собственно граждане Швейцарии или люди, имеющие вид на жительство в ней.
Соответствующий штамм коронавируса уже обнаружили в Великобритании, а также в Бельгии, где его обнаружили у 21-летнего студента.
Что известно об "индийском" штамме коронавируса
- В конце марта 2021 года в Индии обнаружили новый дважды мутировавший штамм коронавируса.
- Через 2 мутации новый штамм лучше уклоняется от иммунного ответа организма. В то же время его симптомы отличаются от уже известных проявлений коронавируса.