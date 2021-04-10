В Швейцарии после вакцинации от коронавирусной инфекции умерло 55 человек, сообщает швейцарский фармакологический институт

Швейцарский национальный регулятор в сфере оборота лекарств Swissmedic отмечает, что доказательств того, что именно вакцинация стала причиной смертей пациентов, не выявлено.

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К слову, во всех 55 случаях люди умерли в разное время после вакцинации.

Возраст умерших в среднем 84 года, и у большинства из них были серьезные сопутствующие заболевания, – добавили в сообщении.

В Швейцарии продолжается вакцинация населения препаратом от BioNTech и Pfizer.

Насколько известно на сегодня, смерть была вызвана такими состояниями, как инфекции, сердечно-сосудистые заболевания или заболевания легких и дыхательных путей, которые произошли независимо от прививок. Нет конкретных доказательств того, что вакцинация была причиной смерти, – пишет пресс-служба.

Добавим, в январе правительство Швейцарии сообщило о том, что бесплатно будет тестировать все население на COVID-19.

С начала пандемии в Швейцарии обнаружили более 617 тысяч инфицированных коронавирусом.

Умерли – более 10,4 тысячи зараженных. На территории страны уже выявили случаи заражения британским штаммом COVID-19.



Что известно о постковидном синдроме / Источник: medRxiv / Инфографика 24 канала