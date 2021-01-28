Швейцария будет бесплатно тестировать все население на COVID-19: какая причина
Швейцария планирует бесплатно протестировать на коронавирус все население. Для этого из бюджета страны выделят 1 миллиард швейцарских франков – 1,12 миллиарда долларов.
Источник: The Local
Цель массового тестирования швейцарцев – выявить бессимптомных носителей коронавируса.
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Министр здравоохранения Швейцарии Ален Берсе подтвердил, что все расходы возьмет на себя правительство.
Считается, что львиную долю случаев COVID-19 передают люди, которые не чувствуют симптомов и не знают, что у них есть вирус,
– заметил Берсе.
Что известно о COVID-19 в Швейцарии
- С начала пандемии в Швейцарии обнаружили более 515 тысяч инфицированных коронавирусом.
- Умерли – более 8,4 тысячи зараженных.
- На территории страны уже выявили случаи заражения британским штаммом COVID-19.
- В Швейцарии продолжается вакцинация населения препаратом от BioNTech и Pfizer.
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