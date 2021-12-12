Укол против коронавируса будут вводить двумя дозами с интервалом в три недели для базовой иммунизации.

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Доза ниже, чем для детей в возрасте от 12 лет: вместо 30 микрограммов одна доза содержит 10 микрограммов мРНК (0,2 миллилитра) после соответствующего разведения,

– отметили в правительстве.

Стоит отметить, что вакцина для возрастной группы 5 – 11 лет менее концентрированная и содержит отличные по сравнению с другими буферные соли.

Ситуация с COVID-19 в Швейцарии

заболели – 1 106 573 человека;

выздоровели – 887 573 гражданина;

умерли – 11 785 пациентов.

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