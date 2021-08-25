Передал Украине гуманитарную помощь президент Национального Совета Швейцарии Андреас Эби. Произошло это 25 августа.
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Украина получила от Швейцарии тесты на коронавирус
Андреас Эби во время визита на КПВВ Станица Луганская осуществил передачу 1,5 миллиона антиген-тестов на COVID-19,
– говорится в сообщении.
Стоимость тестов составляет 6,7 миллиона швейцарских франков, или примерно 196 миллионов гривен.
В посольстве добавили, что предоставленные Швейцарией тесты будут использовать для гражданского населения, которое переходит линию разграничения с оккупированным Донбассом.
Швейцария передала Украине экспресс-тесты на COVID-19 / Фото Посольства Швейцарии в Украине
Помощь с вакцинами от Германии
Украина 21 августа получила от Германии 1,5 миллиона доз вакцины AstraZeneca. Общая стоимость помощи составляет примерно 6 миллионов евро.
Препарат посол Анка Фельдгузен передала главе Минздрава Виктору Ляшко. Транспортные расходы были покрыты в рамках Механизма гражданской защиты Евросоюза.