Выживает 1 из 10 пациентов на ИВЛ

В случае тяжелого COVID-19 из 10 пациентов, подключенных к ИВЛ, выживает один пациент. Поэтому в ОГА Закарпатья призвали граждан вакцинироваться против коронавируса.

Внимание Украину накроет вирусная волна: как усилить эффект вакцинации

Спасти удается не каждого. Только один из 10 пациентов, подключенных к ИВЛ, выживает. По состоянию на 25.10 в Закарпатье от COVID-19 умерли 1 713 человек. Все, кто сейчас находится на ИВЛ и в реанимации, – невакцинированы,

– говорится в сообщении.



В реанимациях ни одного вакцинированного пациента / Фото Закарпатская ОГА

Глава Закарпатской ОГА Анатолий Полосков подчеркнул, что вакцинироваться против коронавируса нужно, чтобы спасти жизнь себе и другим.

Вакцинация или реанимация? Простой вопрос, цена которому – наша жизнь,

– сказал он.



Пациенты на ИВЛ имеют критически низкие шансы на жизнь / Фото Закарпатская ОГА

Достаточно ли медицинского кислорода в Украине

По словам министра здравоохранения Виктора Ляшко, по состоянию на 26 октября в Украине показатель загруженности коек с кислородом, предназначенных для COVID-больных, составляет 66%.

Так, показатели загруженности коек с кислородом превышены в 12 регионах Украины (включая Киев). Уровни госпитализации превышены в 18 областях и в столице.



Вакцинация предотвращает тяжелое течение коронавируса / Фото Закарпатская ОГА

Актуальная статистика заболеваемости и вакцинации

Источник: Минздрав

За последние сутки зарегистрировали 19 120 новых случаев инфицирования коронавирусом. В больницы госпитализировали 2 939 пациентов. К сожалению, умерли еще 734 инфицированных – это наибольшее количество с начала пандемии.

За минувшие сутки, 25 октября, от коронавируса вакцинировались 254 920 человек. 185 786 из них получили первую дозу вакцины, вторую – 69 134 человека. Всего в стране вакцинировали более 7 миллионов человек.

Зафиксировали 119 летальных исходов среди вакцинированных. Однако никакой доказанной связи между прививкой и смертью человека нет.

К теме Война с вирусом, как военное состояние: инфекционистка призывает бороться с антивакцинаторами​