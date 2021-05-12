Но вопрос не в финансировании, а в квалифицированных кадрах. Об этом в эфире рассказал директор Института биологии клетки Национальной академии наук Украины во Львове Андрей Сибирный.

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По его словам, для правительства профинансировать создание лаборатории соответствующего уровня защиты – это посильно.

Но это не вопрос денег, а вопрос квалифицированных кадров, которые смогут работать с коронавирусом,

– подчеркнул Сибирский.

Он отметил, что вирусологическая лаборатория в Украине точно будет, но никто не будет ждать целый год. Ведь есть возможность работать в учреждениях других стран.

"В планах – сделать это в коллаборации с Польшей. Для этого не нужны деньги, но так вакцина будет не чисто украинской, а украинско-польской", – отметил Сибирный.

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О создании субъединичной белковой вакцины

В Институте биологии клетки, как рассказал академик, разрабатывают белковую вакцину, анализируя ряд штаммов дрожжей.

Работа продвигается успешно. Мы имеем продуценты фрагмента белка COVID-19 и продуценты других белков,

– рассказал эксперт.

Он отметил, что сравнивая ряд штаммов дрожжей, необходимо выбрать лучший. "Один штамм мы приобрели в Соединенных Штатах Америки, второй имеем из Южной Кореи. Мы выберем лучшие продуценты, а потом будем культивировать их в реакторы и будем прорабатывать режим очистки", – отметил Сибирский.

Он добавил, что после этого вполне чистые, без загрязнений, вирусные белки можно использовать как вакцину.

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