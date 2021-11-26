Сигареты, кофе и аспирин могут отсрочить симптомы болезни Паркинсона

Давно известно, что курильщики немного защищены от болезни Паркинсона – симптомы заболевания у них проявляются в среднем позже, чем у тех, кто не курит. Новое исследование показало, что подобный эффект имеют еще и кофе и аспирин.

Новое исследование болезни Паркинсона

Исследование финансировал фонд актера Майкла Джея Фокса, страдающего болезнью Паркинсона с 30 лет. Ученые привлекли к участию около 36 тысяч пациентов из США с этим заболеванием. Добровольцы заполнили анкеты, в которых подробно рассказали о своем образе жизни, привычках, симптомах и препаратах, которые принимают.

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Влияние сигарет

У тех, кто выкуривал за всю жизнь более 100 сигарет, средний возраст начала появления симптомов составил 63,5 года, тогда как у пациентов, которые не курят, – 60,8 года. Количество выкуренных сигарет в день также было связано с отсрочкой симптомов заболевания, хотя эта разница была незначительной. Но есть серьезный нюанс: у курильщиков с болезнью Паркинсона двигательные симптомы были хуже по сравнению с теми, кто не имел этой вредной привычки. Кроме того, эта группа пациентов чаще сталкивается с депрессией, тревожностью, проблемами с памятью и болевым синдромом.

Влияние кофе

У любителей кофе симптомы заболевания также развиваются с отсрочкой – 61,9 года против 59,4 года у тех, кто не употребляет этот напиток. Защитный эффект потенциально усиливался в зависимости от количества выпитых чашек и продолжительности употребления. Кроме того, кофе был связан с менее тяжелыми двигательными нарушениями.

Влияние лекарств

Когда ученые оценили возможный защитный эффект различных противовоспалительных препаратов, самый высокий показатель оказался у аспирина – популярный препарат связан с отсрочкой симптомов на 5 лет. У пациентов, принимавших не менее двух таблеток в неделю в течение 6 месяцев и более, средний возраст появления симптомов составил 64 года. У тех, кто не принимал аспирин, – 59,1 года.

Ученые отметили, что эти результаты помогают улучшить понимание болезни Паркинсона и могут повлиять на создание эффективной терапии для отсрочки и замедления ее прогрессирования.