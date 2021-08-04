Любое курение опасно

Оно вызывает рак, сердечно-сосудистые заболевания, болезни легких, инсульт, диабет. Это происходит из-за веществ, которые есть в сигаретах. Всего они содержат около 7 тысяч химикатов, из них по крайней мере 250 точно вредны для здоровья.

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В одном из исследований о вреде табака участвовали 165 человек; их разделили на пять групп в зависимости от того, как эти люди потребляли табак:

первые курили только самокрутки;

вторые – только сигареты;

третьи – только самокрутки и сигареты;

четвертые – сигареты и другой вид табака;

пятые – самокрутки и другой вид табака.

У участников из каждой группы исследователи взяли на анализ слюну, чтобы проверить количество нитрозаминов – канцерогенов из табака. В результате их уровень оказался одинаковым в курильщиков самокруток и сигарет.

Самокрутки могут быть опаснее сигарет

Американское онкологическое общество отмечает, что у людей, которые курят самокрутки, выше риск развития рака гортани, пищевода рта и горла.

Табак для самокруток тоже ничем не лучше обычного: количество никотина и бензола в нем или ничем не отличается, или отличается совсем немного в зависимости от сорта.

В табаке для самокруток даже больше добавок и химикатов – они нужны, чтобы табак медленнее высыхал. Поэтому в него добавляют больше глицерина и пропиленгликоля. Последний при горении выделяет канцероген пропиленоксида.