Сигареты или самокрутки: что вреднее
Источник:Science Direct
Некоторые курильщики считают, что самокрутки менее вредны, чем обычные сигареты. По их мнению, такой табак проходит меньше обработки, и вообще натуральный. Но это совсем не так.
Любое курение опасно
Оно вызывает рак, сердечно-сосудистые заболевания, болезни легких, инсульт, диабет. Это происходит из-за веществ, которые есть в сигаретах. Всего они содержат около 7 тысяч химикатов, из них по крайней мере 250 точно вредны для здоровья.
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В одном из исследований о вреде табака участвовали 165 человек; их разделили на пять групп в зависимости от того, как эти люди потребляли табак:
- первые курили только самокрутки;
- вторые – только сигареты;
- третьи – только самокрутки и сигареты;
- четвертые – сигареты и другой вид табака;
- пятые – самокрутки и другой вид табака.
У участников из каждой группы исследователи взяли на анализ слюну, чтобы проверить количество нитрозаминов – канцерогенов из табака. В результате их уровень оказался одинаковым в курильщиков самокруток и сигарет.
Самокрутки могут быть опаснее сигарет
Американское онкологическое общество отмечает, что у людей, которые курят самокрутки, выше риск развития рака гортани, пищевода рта и горла.
Табак для самокруток тоже ничем не лучше обычного: количество никотина и бензола в нем или ничем не отличается, или отличается совсем немного в зависимости от сорта.
В табаке для самокруток даже больше добавок и химикатов – они нужны, чтобы табак медленнее высыхал. Поэтому в него добавляют больше глицерина и пропиленгликоля. Последний при горении выделяет канцероген пропиленоксида.