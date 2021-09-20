Участниками Генеральной Ассамблеи ООН могут быть только вакцинированные дипломаты. Однако речь идет о препаратах, которые признали во Всемирной организации здравоохранения или органами здравоохранения США.
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Зато российский препарат не признают в большинстве стран мира. Лекарства не получили разрешения от Европейского агентства по лекарственным средствам, ВОЗ и учреждений США.
Сийярто могут не допустить к Генассамблее ООН
Для поездки в США достаточно получить отрицательный результат ПЦР-теста. Однако Нью-Йорк, где проведут Генассамблею, ввел более строгие правила. В то же время правительство Венгрии планирует выдвинуть венгерских кандидатов на пост председателя двух комитетов.
Поэтому в ООН все-таки нашли выход, как Сийярто сможет попасть на встречу. На месте проведения мероприятия создадут пункт вакцинации, где министр сможет прививаться другой вакциной, которую признает ВОЗ или США.
Российская вакцина и ООН: последние новости
- Российская делегация в ООН высказала претензии против требования по определенным вакцинам на встрече.
- Посол России в ООН Василий Небензя направил письмо председателю Генассамблеи. В нем он назвал строгие положения "дискриминационными".
- Пока что протест россиян не дал никаких результатов.