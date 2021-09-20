Участниками Генеральной Ассамблеи ООН могут быть только вакцинированные дипломаты. Однако речь идет о препаратах, которые признали во Всемирной организации здравоохранения или органами здравоохранения США.

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Зато российский препарат не признают в большинстве стран мира. Лекарства не получили разрешения от Европейского агентства по лекарственным средствам, ВОЗ и учреждений США.

Сийярто могут не допустить к Генассамблее ООН

Для поездки в США достаточно получить отрицательный результат ПЦР-теста. Однако Нью-Йорк, где проведут Генассамблею, ввел более строгие правила. В то же время правительство Венгрии планирует выдвинуть венгерских кандидатов на пост председателя двух комитетов.

Поэтому в ООН все-таки нашли выход, как Сийярто сможет попасть на встречу. На месте проведения мероприятия создадут пункт вакцинации, где министр сможет прививаться другой вакциной, которую признает ВОЗ или США.

Обратите внимание! Министр Сийярто вакцинировался российской вакциной еще в марте.

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