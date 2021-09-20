Сийярто может не попасть на Генассамблею ООН из-за вакцинации "Спутником V"

Петер Сийярто может не попасть на сессию 76-й Генассамблеи ООН. Это обусловлено тем, что министр иностранных дел Венгрии привился российской вакциной "Спутник V".

Участниками Генеральной Ассамблеи ООН могут быть только вакцинированные дипломаты. Однако речь идет о препаратах, которые признали во Всемирной организации здравоохранения или органами здравоохранения США.

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Зато российский препарат не признают в большинстве стран мира. Лекарства не получили разрешения от Европейского агентства по лекарственным средствам, ВОЗ и учреждений США.

Сийярто могут не допустить к Генассамблее ООН

Для поездки в США достаточно получить отрицательный результат ПЦР-теста. Однако Нью-Йорк, где проведут Генассамблею, ввел более строгие правила. В то же время правительство Венгрии планирует выдвинуть венгерских кандидатов на пост председателя двух комитетов.

Поэтому в ООН все-таки нашли выход, как Сийярто сможет попасть на встречу. На месте проведения мероприятия создадут пункт вакцинации, где министр сможет прививаться другой вакциной, которую признает ВОЗ или США.

Российская вакцина и ООН: последние новости

Российская делегация в ООН высказала претензии против требования по определенным вакцинам на встрече.

Посол России в ООН Василий Небензя направил письмо председателю Генассамблеи. В нем он назвал строгие положения "дискриминационными".

Пока что протест россиян не дал никаких результатов.