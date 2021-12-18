Ученые из Института Тиша на горе Синай обнаружили, что белок коллагена в раковых опухолях "сдерживает" новообразования, даже если опухоли распространяются на другие части тела. По словам ученых, такие опухоли являются доброкачественными – они превращаются в злокачественные лишь тогда, когда запасы коллагена в теле заканчиваются.
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Коллаген, который окружает клетки, заставляет раковые клетки оставаться в спящем состоянии, предотвращая рецидивы и метастазы, откуда они мигрируют в другие органы.
Наши результаты имеют потенциальные клинические последствия и могут привести к созданию нового биомаркера для прогнозирования рецидивов опухоли, а также к терапевтическому вмешательству для уменьшения локальных и отдаленных рецидивов,
– отметил старший автор исследования Хосе Браво-Кордеро.
Повышенную концентрацию коллагена исследователи обнаружили, когда имплантировали мышам клетки рака груди, головы и шеи.
Коллаген в организмах мышей блокировал раковые клетки / Фото Unsplash
Покрытие опухолей коллагеном может "усыпить" рак
У мышей инфузии коллагена, которые ввели ученые вокруг раковых клеток, блокировали их прогрессирование, заставляя их вернуться в состояние покоя.
По словам Браво-Кордеро, комбинация лечения коллагеном вместе с терапией, которая направлена на спящие клетки, в результате может предотвратить рецидивы и проложить путь к ремиссии рака.
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Коллаген не только для красоты
Коллаген больше всего известен как средство против морщин, которое помогает людям выглядеть моложе. Но коллаген присутствует и в организме, он выполняет важную функцию строителя кожи, костей и соединительных тканей во всем теле.
В косметических продуктах инъекции коллагена могут улучшить контуры кожи. Филлеры, содержащие коллаген, устраняют морщины на лице. Он также может улучшить внешний вид шрамов.
Коллаген помогает справиться со шрамами / Фото Fleepic
По словам ведущего автора исследования, коллагеновые повязки также заживляют хронические раны. Для людей со сложными кожными ранами, утверждает Браво-Кордеро, коллаген может стать хорошей терапевтической альтернативой.