Сила коллагена: как ингредиент кремов против морщин может остановить рак

Вещество коллаген, которое вырабатывает организм и которое используют для увлажняющих кремов, может стать ключом к остановке распространения раковых опухолей. По результатам исследования, опухоли выделяют особую форму белка коллагена, который не дает разрастаться образованию.

Ученые из Института Тиша на горе Синай обнаружили, что белок коллагена в раковых опухолях "сдерживает" новообразования, даже если опухоли распространяются на другие части тела. По словам ученых, такие опухоли являются доброкачественными – они превращаются в злокачественные лишь тогда, когда запасы коллагена в теле заканчиваются.

Читайте также Из нескольких клеток ученые вырастили настоящий мини-желудок: фото

Коллаген, который окружает клетки, заставляет раковые клетки оставаться в спящем состоянии, предотвращая рецидивы и метастазы, откуда они мигрируют в другие органы.

Наши результаты имеют потенциальные клинические последствия и могут привести к созданию нового биомаркера для прогнозирования рецидивов опухоли, а также к терапевтическому вмешательству для уменьшения локальных и отдаленных рецидивов,

– отметил старший автор исследования Хосе Браво-Кордеро.

Повышенную концентрацию коллагена исследователи обнаружили, когда имплантировали мышам клетки рака груди, головы и шеи.

Коллаген в организмах мышей блокировал раковые клетки / Фото Unsplash

Покрытие опухолей коллагеном может "усыпить" рак

У мышей инфузии коллагена, которые ввели ученые вокруг раковых клеток, блокировали их прогрессирование, заставляя их вернуться в состояние покоя.

По словам Браво-Кордеро, комбинация лечения коллагеном вместе с терапией, которая направлена на спящие клетки, в результате может предотвратить рецидивы и проложить путь к ремиссии рака.

Это интересно Ученые научились превращать метан в полезные химические соединения

Коллаген не только для красоты

Коллаген больше всего известен как средство против морщин, которое помогает людям выглядеть моложе. Но коллаген присутствует и в организме, он выполняет важную функцию строителя кожи, костей и соединительных тканей во всем теле.

В косметических продуктах инъекции коллагена могут улучшить контуры кожи. Филлеры, содержащие коллаген, устраняют морщины на лице. Он также может улучшить внешний вид шрамов.



Коллаген помогает справиться со шрамами / Фото Fleepic

По словам ведущего автора исследования, коллагеновые повязки также заживляют хронические раны. Для людей со сложными кожными ранами, утверждает Браво-Кордеро, коллаген может стать хорошей терапевтической альтернативой.