Первые имплантаты имели гладкую поверхность. Они часто приводили к капсульной контрактуре, при которой рубцовая ткань образуется вокруг имплантата и сжимает его, вызывая боль, дискомфорт или видимую деформацию имплантата.
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Кроме этого, эти имплантаты могли переворачиваться. Это требовало хирургической коррекции или удаления имплантата.
В конце 1980-х некоторые компании начали производить имплантаты с более жесткой поверхностью – с выступами, которые тянутся до сотен микрон над поверхностью.
Однако в 2019 году FDA попросило производителя грудных имплантатов отозвать все грудные имплантаты с высокой текстурой (около 80 микрон), которые продаются в США. Оказалось, что они повышают риск анапластической крупноклеточной лимфомы, рака иммунной системы.
Новое поколение грудных имплантатов, что появилось десять лет назад, имеет уникальную архитектуру поверхности, оптимизированную под размеры клеток.
В исследовании на кроликах исследователи сравнили безопасность различных видов имплантатов. Они обнаружили, что ткань, к которой прилегает грубая поверхность имплантата, показывает признаки повышенной активности макрофагов – иммунных клеток, которые обычно удаляют инородные клетки и мусор.
Результаты исследования
- Все имплантаты стимулировали иммунные клетки, называемые Т-клетками, но по-разному. Имплантаты с более шероховатой поверхностью стимулировали провоспалительные реакции Т-клеток, а имплантаты с уникальной топографией поверхности стимулировали Т-клетки, которые подавляли воспаление тканей.
- Результаты исследователей предполагают, что грубые имплантаты трутся об окружающую ткань и вызывают большее раздражение. Это может объяснить, почему старые виды имплантатов могут привести к лимфоме. Гипотеза состоит в том, что часть текстуры отслаивается и попадает в соседнюю ткань, где вызывает хроническое воспаление, которое в конечном итоге может привести к раку.
- Исследователи также протестировали миниатюрные версии этих имплантатов на мышах. Они изготовили эти имплантаты, используя те же методы, которые используются при изготовлении имплантатов для людей.
- Оказалось, что более текстурированные имплантаты вызывают большую активность макрофагов, больше образование рубцовой ткани и высокие уровни воспалительных Т-клеток. Исследователи также выполнили секвенирование одноклеточной РНК иммунных клеток из этих тканей, чтобы подтвердить, что клетки экспрессируют провоспалительные гены.
Имплантаты с полностью гладкой поверхностью также имели более высокий уровень макрофагальной реакции и фиброза у мышей. Отдельные клетки были более подвержены стрессу и выражали больше воспалительного фенотипа в ответ на самую высокую шероховатость поверхности,
– говорится в исследовании.
С другой стороны, новейшие имплантаты с уникальной архитектурой поверхности значительно уменьшают количество рубцов и воспалений по сравнению с другими имплантатами.
Авторы надеются, что эти данные помогут другим исследователям оптимизировать дизайн силиконовых грудных имплантатов и других типов медицинских силиконовых имплантатов для повышения безопасности.