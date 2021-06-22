Как силиконовые грудные имплантаты влияют на иммунитет

Силиконовые грудные имплантаты начали использовать с 1960-х годов. Однако при их использовании пациентки и пациенты часто испытывали осложнения,

Первые имплантаты имели гладкую поверхность. Они часто приводили к капсульной контрактуре, при которой рубцовая ткань образуется вокруг имплантата и сжимает его, вызывая боль, дискомфорт или видимую деформацию имплантата.

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Кроме этого, эти имплантаты могли переворачиваться. Это требовало хирургической коррекции или удаления имплантата.

В конце 1980-х некоторые компании начали производить имплантаты с более жесткой поверхностью – с выступами, которые тянутся до сотен микрон над поверхностью.

Однако в 2019 году FDA попросило производителя грудных имплантатов отозвать все грудные имплантаты с высокой текстурой (около 80 микрон), которые продаются в США. Оказалось, что они повышают риск анапластической крупноклеточной лимфомы, рака иммунной системы.

Новое поколение грудных имплантатов, что появилось десять лет назад, имеет уникальную архитектуру поверхности, оптимизированную под размеры клеток.

В исследовании на кроликах исследователи сравнили безопасность различных видов имплантатов. Они обнаружили, что ткань, к которой прилегает грубая поверхность имплантата, показывает признаки повышенной активности макрофагов – иммунных клеток, которые обычно удаляют инородные клетки и мусор.

Результаты исследования

Все имплантаты стимулировали иммунные клетки, называемые Т-клетками, но по-разному. Имплантаты с более шероховатой поверхностью стимулировали провоспалительные реакции Т-клеток, а имплантаты с уникальной топографией поверхности стимулировали Т-клетки, которые подавляли воспаление тканей.

Результаты исследователей предполагают, что грубые имплантаты трутся об окружающую ткань и вызывают большее раздражение. Это может объяснить, почему старые виды имплантатов могут привести к лимфоме. Гипотеза состоит в том, что часть текстуры отслаивается и попадает в соседнюю ткань, где вызывает хроническое воспаление, которое в конечном итоге может привести к раку.

Исследователи также протестировали миниатюрные версии этих имплантатов на мышах. Они изготовили эти имплантаты, используя те же методы, которые используются при изготовлении имплантатов для людей.

Оказалось, что более текстурированные имплантаты вызывают большую активность макрофагов, больше образование рубцовой ткани и высокие уровни воспалительных Т-клеток. Исследователи также выполнили секвенирование одноклеточной РНК иммунных клеток из этих тканей, чтобы подтвердить, что клетки экспрессируют провоспалительные гены.

Имплантаты с полностью гладкой поверхностью также имели более высокий уровень макрофагальной реакции и фиброза у мышей. Отдельные клетки были более подвержены стрессу и выражали больше воспалительного фенотипа в ответ на самую высокую шероховатость поверхности,

– говорится в исследовании.

С другой стороны, новейшие имплантаты с уникальной архитектурой поверхности значительно уменьшают количество рубцов и воспалений по сравнению с другими имплантатами.

Авторы надеются, что эти данные помогут другим исследователям оптимизировать дизайн силиконовых грудных имплантатов и других типов медицинских силиконовых имплантатов для повышения безопасности.