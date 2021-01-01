Доказательно о похмелье: что происходит с организмом и как уменьшить его проявлени
Ночь празднования Нового года редко проходит бесследно – головная боль, жажда, вялость и ощущение как будто "тело само не свое" – все это ничто иное, как похмелье. Его проявлениями также могут быть ускоренное сердцебиение, озноб и ощущение жара. Каждый организм может реагировать на алкоголь по-разному.
Как избежать похмелья, что оно на самом деле такое и почему "опохмелиться" не лучший вариант, разобрался 24 канал. Похмелье – это интоксикация организма, реакция организма на большие дозы алкоголя и вещества, которые образуются при его расщеплении.
К теме От какого алкоголя пьянеют быстрее всего: рейтинг
Что происходит с организмом во время похмелья
Когда этанол попадает внутрь, организм работает на максимум, чтобы быстрее его переработать и вывести естественным путем. Вещества, которые при этом выделяются – токсичны, поэтому человек и чувствует себя так плохо.
Похмелье обычно приносит немало дискомфорта / Фото Pixabay
Больше всего страдают желудок и печень, а иммунная система реагирует как при воспалительных процессах.
В новогоднюю же ночь похмелье усиливается из-за нехватки сна, потому что организм не успел восстановиться. Тяжесть и продолжительность похмелья у всех разная: зависит от того, насколько быстро организм переработает алкоголь – обычно на это требуется около суток.
От чего зависит то, как организм отреагирует на алкоголь
Похмелье зависит не от состава алкогольных напитков, а от количества выпитого спирта. Организм взрослого человека может справиться с 10 граммами спирта в час.
Почему говорят не "понижать" градус? Переходя с крепких напитков, в частности с виски на пиво, люди начинают пить быстрее, ведь слабоалкогольные напитки просто легче пить.
Шампанское, пиво, слабоалкогольные напитки и коктейли обычно кажутся менее вредными, но ими гораздо легче "перебрать".
Стоит помнить, что организму грубо говоря, все равно, какой алкоголь вы пьете, он суммирует все количество выпитого.
Как избежать похмелья
- Самое первое и самое логичное – пить меньше алкоголя.
- Во время застолья "налегать" на овощи.
- Пить как можно больше воды.
Эти советы актуальны еще во время вечеринки, но вот что делать, если время назад не вернуть, а похмелье проявилось в полную силу? Здесь две новости:
1. Немного облегчить его проявления реально.
2. Волшебной таблетки от похмелья нет.
Белый алкоголь организм выводит быстрее, но это не касается игристых напитков / Фото Unspalsh
Наутро после вечеринки, алкоголь уже в крови, он успел негативно подействовать на наши сосуды и другие системы организма. Остается лишь ждать, когда организм выведет алкоголь.
Чтобы таки улучшить самочувствие, стоит действовать нацеленно – на симптоматику: если тошнит, принять препараты от тошноты, болит голова и ломит тело – обезболивающие средства.
Как уменьшить проявления похмелья
Снова выпить, но на этот раз уже безалкогольне напитки ;)
Алкоголь действует как мочегонное средство и обладает способностью выводить воду из организма. Именно поэтому на следующий день после вечеринки у вас болит голова, во рту сухо и мучает жажда.
- Чтобы восстановить водно-солевой баланс и вывести токсичные вещества из организма – надо пить достаточно воды.
Кофе не особо помогает против похмелья, ведь может раздражать желудок, слизистая которого и без того уже раздражена алкоголем и токсичными соединениями при его расщеплении.
- Впрочем кофе может помочь взбодриться, а вот вялость и апатия – частые спутники похмелья.
А как насчет народных методов борьбы с похмельем
Часто можно услышать совет "выпей рассол", и конечно открытые вчера помидоры к новогоднему столу – так и зовут. Но нет никаких данных, что рассол как-то лечит похмелье. Была гипотеза, что рассол может облегчить похмелье и обезвоживание вследствие того, что содержит много калия и натрия, которые "вымывает" алкоголь, но исследования этого не подтвердили.
Другой же популярной рекомендацией является "пиво с утра", или же любой другой алкоголь в небольшой дозе, "чтобы опохмелиться". Но это неправда, на самом же деле вам станет лишь хуже! А та реакция, которую можно наблюдать после бутылки холодного пива – ничто иное, как выброс дофамина, таким образом проявления похмелья словно затмеваются и ненадолго вы чувствуете себя лучше. Затем похмелье возвращается, а чтобы преодолеть новую порцию алкоголя организм затратит еще больше сил.
Действенны ли специальные медицинские препараты от похмелья?Они не имеют доказанной эффективности, хотя могут облегчить некоторые симптомы вследствие регидрации.
- Довольно неплохим методом борьбы с похмельем будет прогулка – умеренный темп, свежий воздух могут ускорить расщепление алкоголя в организме.
- Поешьте! Даже если тошнит и ничего не хочется, стоит немного поесть – правильные продукты восстановят утраченные витамины и придадут организму сил. Но не ешьте жирную, тяжелую, кислую или острую пищу, чтобы не нагружать пищеварительную систему.
Полезные продукты помогут восстановиться обмену веществ / Фото Unsplash
Поделиться новостью