Ночь празднования Нового года редко проходит бесследно – головная боль, жажда, вялость и ощущение как будто "тело само не свое" – все это ничто иное, как похмелье. Его проявлениями также могут быть ускоренное сердцебиение, озноб и ощущение жара. Каждый организм может реагировать на алкоголь по-разному.

Как избежать похмелья, что оно на самом деле такое и почему "опохмелиться" не лучший вариант, разобрался 24 канал. Похмелье – это интоксикация организма, реакция организма на большие дозы алкоголя и вещества, которые образуются при его расщеплении.

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Что происходит с организмом во время похмелья

Когда этанол попадает внутрь, организм работает на максимум, чтобы быстрее его переработать и вывести естественным путем. Вещества, которые при этом выделяются – токсичны, поэтому человек и чувствует себя так плохо.



Похмелье обычно приносит немало дискомфорта / Фото Pixabay

Больше всего страдают желудок и печень, а иммунная система реагирует как при воспалительных процессах.

В новогоднюю же ночь похмелье усиливается из-за нехватки сна, потому что организм не успел восстановиться. Тяжесть и продолжительность похмелья у всех разная: зависит от того, насколько быстро организм переработает алкоголь – обычно на это требуется около суток.

От чего зависит то, как организм отреагирует на алкоголь

Похмелье зависит не от состава алкогольных напитков, а от количества выпитого спирта. Организм взрослого человека может справиться с 10 граммами спирта в час.

Почему говорят не "понижать" градус? Переходя с крепких напитков, в частности с виски на пиво, люди начинают пить быстрее, ведь слабоалкогольные напитки просто легче пить.

Шампанское, пиво, слабоалкогольные напитки и коктейли обычно кажутся менее вредными, но ими гораздо легче "перебрать".

Стоит помнить, что организму грубо говоря, все равно, какой алкоголь вы пьете, он суммирует все количество выпитого.

Как избежать похмелья

Самое первое и самое логичное – пить меньше алкоголя.

Во время застолья "налегать" на овощи.

Пить как можно больше воды.

Эти советы актуальны еще во время вечеринки, но вот что делать, если время назад не вернуть, а похмелье проявилось в полную силу? Здесь две новости:

1. Немного облегчить его проявления реально.

2. Волшебной таблетки от похмелья нет.



Белый алкоголь организм выводит быстрее, но это не касается игристых напитков / Фото Unspalsh

Наутро после вечеринки, алкоголь уже в крови, он успел негативно подействовать на наши сосуды и другие системы организма. Остается лишь ждать, когда организм выведет алкоголь.

Чтобы таки улучшить самочувствие, стоит действовать нацеленно – на симптоматику: если тошнит, принять препараты от тошноты, болит голова и ломит тело – обезболивающие средства.

Как уменьшить проявления похмелья

Снова выпить, но на этот раз уже безалкогольне напитки ;)

Алкоголь действует как мочегонное средство и обладает способностью выводить воду из организма. Именно поэтому на следующий день после вечеринки у вас болит голова, во рту сухо и мучает жажда.

Чтобы восстановить водно-солевой баланс и вывести токсичные вещества из организма – надо пить достаточно воды.

Кофе не особо помогает против похмелья, ведь может раздражать желудок, слизистая которого и без того уже раздражена алкоголем и токсичными соединениями при его расщеплении.

Впрочем кофе может помочь взбодриться, а вот вялость и апатия – частые спутники похмелья.

А как насчет народных методов борьбы с похмельем

Часто можно услышать совет "выпей рассол", и конечно открытые вчера помидоры к новогоднему столу – так и зовут. Но нет никаких данных, что рассол как-то лечит похмелье. Была гипотеза, что рассол может облегчить похмелье и обезвоживание вследствие того, что содержит много калия и натрия, которые "вымывает" алкоголь, но исследования этого не подтвердили.

Другой же популярной рекомендацией является "пиво с утра", или же любой другой алкоголь в небольшой дозе, "чтобы опохмелиться". Но это неправда, на самом же деле вам станет лишь хуже! А та реакция, которую можно наблюдать после бутылки холодного пива – ничто иное, как выброс дофамина, таким образом проявления похмелья словно затмеваются и ненадолго вы чувствуете себя лучше. Затем похмелье возвращается, а чтобы преодолеть новую порцию алкоголя организм затратит еще больше сил.

Действенны ли специальные медицинские препараты от похмелья? Они не имеют доказанной эффективности, хотя могут облегчить некоторые симптомы вследствие регидрации.

Довольно неплохим методом борьбы с похмельем будет прогулка – умеренный темп, свежий воздух могут ускорить расщепление алкоголя в организме.

– умеренный темп, свежий воздух могут ускорить расщепление алкоголя в организме. Поешьте! Даже если тошнит и ничего не хочется, стоит немного поесть – правильные продукты восстановят утраченные витамины и придадут организму сил. Но не ешьте жирную, тяжелую, кислую или острую пищу, чтобы не нагружать пищеварительную систему.



Полезные продукты помогут восстановиться обмену веществ / Фото Unsplash

Хорошими вариантами будут: овощной бульон, яйца, молочные продукты, красный перец, бананы, авокадо, запеченный картофель – в нем много калия, который нужен для нормальной работы нервов и мышц.



Овсяная и рисовая каша, любые сладости – глюкоза помогает повысить сахар в крови, который снижается при больших дозах алкоголя.