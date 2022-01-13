Чихание – симптом коронавируса у привитых

Специалисты британского центра ZOE COVID отслеживают распространение пандемии с самого начала циркуляции инфекции. Оказалось, что одним из самых распространенных симптомов этого штамма среди вакцинированных является чихание.

Внимание Гигиеническая гипотеза: почему вредно жить в стерильных условиях

В частности, доктор Клэр Стивс из ZOE Covid Study заметил, что "чихание – это симптом, которого мы никогда не видели до появления вакцинации".

Согласно данным исследования, чихание чаще, чем обычно, может быть признаком COVID-19, но только у людей, которые были вакцинированы.

Интересно, что наши данные показывают, что люди, которые были вакцинированы, а затем получили положительный результат на COVID-19, чаще сообщали о чихании как о симптоме, чем те, кто не делал прививки,

– отметили ученые.

Соответственно, это говорит о том, что частое чихание без очевидных причин может быть признаком COVID-19.

Симптом новых вариантов коронавируса

Анализ ZOE, основанный на данных, отправленных пользователями в специальное приложение, не обнаружил четкой разницы в перечне симптомов вариантов Дельта и Омикрон: только 50% людей ощущают три классические симптомы, как лихорадка, кашель или потерю обоняния и вкуса.

Интересно, что потеря обоняния и вкуса стала встречаться гораздо реже – раньше в 2021 году она входила в десятку основных симптомов, а теперь занимает 17 место, и лишь каждый пятый имеет этот симптом.

Для некоторых это может стать неожиданностью, так как правительства большинства стран не обновляли перечень симптомов COVID-19.

Также на тему Чем отличаются симптомы Омикрона у невакцинированных и вакцинированных людей