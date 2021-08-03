Как симптомы COVID-19 различаются по возрасту: исследование

Ученые Королевского колледжа Лондона рассказали, чем отличаются симптомы коронавируса у людей разного возраста. Оказалось, что определенная разница все-таки есть.

Ученые проследили динамику заболевания в первые три дня после положительного теста. В научной выборке принял участие 182 991 человек, а в тестовой – 15 049.

К теме Встраивается ли коронавирус в ДНК: ученые опубликовали окончательные данные

В частности оказалось, что потеря обоняния является довольно редким явлением среди пожилых людей. Пациенты 40 – 59 лет чаще жалуются на постоянный кашель.

А мужчины чаще, чем женщины сообщают об одышке, упадке сил и ознобе.

Результаты исследования:

Первыми симптомами коронавируса у людей от 16 до 39 лет чаще всего является потеря обоняния, боль в груди и желудке, а также одышка;

В 40 до 59 лет преобладает постоянный кашель, иногда боль в груди и потеря обоняния.

Пациенты в возрасте от 60 до 80 лет жалуются на боль в мышцах, груди, одышку и диарею.

Как проводили анализ

Симптомы коронавируса, о которых сообщали люди во время пандемии COVID-19, использовались для обучения моделей искусственного интеллекта, которые выявляют возможные очаги инфекции. В настоящее время эти модели учитывают только кульминацию или пик симптомов, что не подходит для раннего выявления вспышки.

Поэтому ученые захотели оценить вероятность инфицирования человека SARS-CoV-2 на основе ранних симптомов. С помощью этой модели возможно улучшить раннее выявление инфекции SARS-CoV-2. Это имеет решающее значение для сдерживания распространения COVID-19 и эффективного распределения медицинских ресурсов.

Наши результаты показывают ценность искусственного интеллекта в моделировании симптомов COVID-19 и своевременном выявлении инфекций SARS-CoV-2. Такая модель позволит быстро изолировать людей с подозрением на COVID-19 и направлять их на срочное тестирование, что позволит лучше распределять медицинские ресурсы во время пандемии, особенно в периоды хаоса,

– говорится в публикации.