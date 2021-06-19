Сейчас в ВОЗ заявили, что штамм коронавируса из Индии становится доминантным. Он передается примерно на 60% быстрее, чем вариант Alfa из Великобритании.

К теме Штамм коронавируса Delta становится доминантным вариантом в мире, – ВОЗ

Так, в Соединенном Королевстве передача штамма Delta достигла пика в молодой возрастной группе в возрасте от 12 до 20 лет. Поэтому страны решили постепенно начинать иммунизацию подростков 12 – 18 лет.

Чаще всего пациенты, инфицированные этим штаммом, жалуются на общее недомогание, высокую температуру, головную боль, боль в горле, кашель и насморк. И хоть, на первый взгляд, эти симптомы похожи на обычную простуду, при COVID-19 они проходят значительно труднее.

Сотрудники Института Ашера при Эдинбургском университете и Совета по общественному здравоохранению в Шотландии провели исследование, которое подтвердило, что Delta-вариант имеет в 1,85 раза выше риск госпитализации, чем британский штамм SARS-CoV-2.

Результаты исследования:

Ученые проанализировали случаи заражения коронавирусом в период с 1 апреля по 6 июня 2021 года. Тогда обнаружили 19 543 больных коронавирусом, 377 из которых нуждались в госпитализации.

У 134 пациентов обнаружили Delta-штамм.

Случаи инфицирования этим вариантом наблюдали во всех возрастных группах, но чаще у детей (5 – 9 лет) и обеспеченных людей.

У большинства больных (70%) не было сопутствующих заболеваний, аналогичная доля пациентов не иммунизировалась против COVID-19.

Дельта-вариант выявляли в основном в младших и обеспеченных группах. Риск госпитализации оказался примерно вдвое выше у пациентов с индийским штаммом по сравнению с британским, при этом вероятность увеличивалась у пациентов с пятью или более соответствующими заболеваниями,

– говорится в сообщении.

Вакцины все еще эффективны, но не так, как раньше

Исследователи также проанализировали эффективность вакцинации против штамма из Индии. Они сообщили, что препараты от Oxford/AstraZeneca и Pfizer-BioNTech эффективны для снижения риска заражения и госпитализации с Delta-штаммом.

Но, вместе с этим, влияние на индийский штамм, по-видимому, стало слабее (если сравнивать с британским вариантом).

Препарат от Оксфордского университета и компании AstraZeneca в предотвращении заражения у пациентов с Delta-штаммом оказался менее эффективным, чем вакцина Pfizer-BioNTech,

– рассказали авторы.

При этом ученые отметили, что их анализ имел наблюдательный характер, поэтому оценку эффективности вакцин "следует интерпретировать с осторожностью".