Украинские врачи назвали симптомы коронавируса
Среди тех симптомов коронавируса, которые уже были известны ранее, стали появляться и новые. Более того, 30% из них – это совершенно новые признаки. Об этом сообщила семейный врач из Киева Елена Лазаренко
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По ее словам, среди этих 30% новых признаков наблюдается, в частности:
- сильная головная боль;
- удушье;
- пневмония, которая возникает сразу (она уже может быть на 2 – 3 день после начала заболевания);
- низкая сатурация, которая тоже резко возникает и ее трудно спрогнозировать;
Также пациенты часто жалуются на тошноту, проблемы с желудочно-кишечным трактом,
– отметила специалист.
Основные симптомы
Главный эпидемиолог Львова Наталья Иванченко-Тимко добавила, что потеря обоняния и вкуса снова стали одними из основных симптомов заболевания – хотя их не было уже долгое время.
"Воспаление легких и пневмонии возникают, как и раньше. Массовых сообщений о тромбозах пока нет. Но среди числа летальных исходов из-за COVID – 19 достаточно много тромбоэмболий легочной артерии", – рассказала Иванченко-Тимко.
Кто чаще заражается
Эпидемиолог Национальной экспертной группы по инфекционному контролю Екатерина Сояк сообщила, что новая волна коронавируса поражает более молодых людей. Вместе с тем, пожилые люди до сих пор находится в группе риска.
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"В реанимацию попадают и в возрасте 20 лет, и 30 лет, и моложе 20 лет. И среди детского населения увеличились случаи, которые нуждаются в стационарной медицинской помощи", – отметила Сояк.
Однако подчеркнула, что те, кто не вакцинирован, действительно переносят заболевание гораздо тяжелее – большинство непривитых имеют осложнения и попадают на искусственную вентиляцию легких.
Особенности Дельта-штамма
Специалисты отмечают, что штамма коронавируса Дельта имеет свои характерные особенности и может вызвать опасное состояние гораздо быстрее. Кроме того, особенностью дельты является полиорганность, то есть когда поражаются многие органы: это может быть легкие, сердце, желудок, почки.
"Часто больные жалуются на гастрит. Часто возникает повышение давления, особенно в первый день проявления заболевания, затем оно резко может падать", – сообщила Елена Лазаренко.
Что известно о штамме коронавируса Дельта / Источник: Минздрав / инфографика 24 канала
Актуальная заболеваемость COVID-19
- В течение последних суток в Украине подтвердили более 26 тысяч случаев заболевания коронавирусом – это больше всего с начала пандемии. В больницы госпитализировали 5 366 человек с выраженными симптомами коронавируса. От осложнений недуга, к сожалению, умерли 576 пациентов. В то же время выздоровели 10 006 человек.
- Всего в стране подтвердили 2 851 804 случая инфицирования коронавирусом. Жертвами COVID-19 стали 66 204 пациента.