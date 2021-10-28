Украинские врачи назвали симптомы коронавируса

Среди тех симптомов коронавируса, которые уже были известны ранее, стали появляться и новые. Более того, 30% из них – это совершенно новые признаки. Об этом сообщила семейный врач из Киева Елена Лазаренко

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По ее словам, среди этих 30% новых признаков наблюдается, в частности:

сильная головная боль;

удушье;

пневмония, которая возникает сразу (она уже может быть на 2 – 3 день после начала заболевания);

низкая сатурация, которая тоже резко возникает и ее трудно спрогнозировать;

Также пациенты часто жалуются на тошноту, проблемы с желудочно-кишечным трактом,

– отметила специалист.

Основные симптомы

Главный эпидемиолог Львова Наталья Иванченко-Тимко добавила, что потеря обоняния и вкуса снова стали одними из основных симптомов заболевания – хотя их не было уже долгое время.

"Воспаление легких и пневмонии возникают, как и раньше. Массовых сообщений о тромбозах пока нет. Но среди числа летальных исходов из-за COVID – 19 достаточно много тромбоэмболий легочной артерии", – рассказала Иванченко-Тимко.

Кто чаще заражается

Эпидемиолог Национальной экспертной группы по инфекционному контролю Екатерина Сояк сообщила, что новая волна коронавируса поражает более молодых людей. Вместе с тем, пожилые люди до сих пор находится в группе риска.

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"В реанимацию попадают и в возрасте 20 лет, и 30 лет, и моложе 20 лет. И среди детского населения увеличились случаи, которые нуждаются в стационарной медицинской помощи", – отметила Сояк.

Однако подчеркнула, что те, кто не вакцинирован, действительно переносят заболевание гораздо тяжелее – большинство непривитых имеют осложнения и попадают на искусственную вентиляцию легких.

Особенности Дельта-штамма

Специалисты отмечают, что штамма коронавируса Дельта имеет свои характерные особенности и может вызвать опасное состояние гораздо быстрее. Кроме того, особенностью дельты является полиорганность, то есть когда поражаются многие органы: это может быть легкие, сердце, желудок, почки.

"Часто больные жалуются на гастрит. Часто возникает повышение давления, особенно в первый день проявления заболевания, затем оно резко может падать", – сообщила Елена Лазаренко.



Что известно о штамме коронавируса Дельта / Источник: Минздрав / инфографика 24 канала

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