Симптомы коронавируса несколько изменились: новые признаки заболевания

В Украине за 28 октября зафиксировали рекордное количество больных коронавирусом. Несмотря на то, что недуг не отступает, украинские медики отметили, что симптомы инфекции немного изменились.

Украинские врачи назвали симптомы коронавируса

Среди тех симптомов коронавируса, которые уже были известны ранее, стали появляться и новые. Более того, 30% из них – это совершенно новые признаки. Об этом сообщила семейный врач из Киева Елена Лазаренко

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По ее словам, среди этих 30% новых признаков наблюдается, в частности:

сильная головная боль;

удушье;

пневмония, которая возникает сразу (она уже может быть на 2 – 3 день после начала заболевания);

низкая сатурация, которая тоже резко возникает и ее трудно спрогнозировать;

Также пациенты часто жалуются на тошноту, проблемы с желудочно-кишечным трактом,

– отметила специалист.

Основные симптомы

Главный эпидемиолог Львова Наталья Иванченко-Тимко добавила, что потеря обоняния и вкуса снова стали одними из основных симптомов заболевания – хотя их не было уже долгое время.

"Воспаление легких и пневмонии возникают, как и раньше. Массовых сообщений о тромбозах пока нет. Но среди числа летальных исходов из-за COVID – 19 достаточно много тромбоэмболий легочной артерии", – рассказала Иванченко-Тимко.

Кто чаще заражается

Эпидемиолог Национальной экспертной группы по инфекционному контролю Екатерина Сояк сообщила, что новая волна коронавируса поражает более молодых людей. Вместе с тем, пожилые люди до сих пор находится в группе риска.

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"В реанимацию попадают и в возрасте 20 лет, и 30 лет, и моложе 20 лет. И среди детского населения увеличились случаи, которые нуждаются в стационарной медицинской помощи", – отметила Сояк.

Однако подчеркнула, что те, кто не вакцинирован, действительно переносят заболевание гораздо тяжелее – большинство непривитых имеют осложнения и попадают на искусственную вентиляцию легких.

Особенности Дельта-штамма

Специалисты отмечают, что штамма коронавируса Дельта имеет свои характерные особенности и может вызвать опасное состояние гораздо быстрее. Кроме того, особенностью дельты является полиорганность, то есть когда поражаются многие органы: это может быть легкие, сердце, желудок, почки.

"Часто больные жалуются на гастрит. Часто возникает повышение давления, особенно в первый день проявления заболевания, затем оно резко может падать", – сообщила Елена Лазаренко.



Что известно о штамме коронавируса Дельта / Источник: Минздрав / инфографика 24 канала

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